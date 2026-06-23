UNF aumentará costos de vivienda y matrícula para el próximo otoño

JACKSONVILLE, Fla. — La Universidad del Norte de Florida (UNF) aprobó una serie de incrementos en sus tarifas que impactarán directamente el bolsillo de su comunidad estudiantil a partir de este otoño. Los ajustes afectarán tanto el costo del alojamiento en el campus como las matrículas de los alumnos procedentes de otros estados.

Los estudiantes que residen en el campus verán un incremento del 5% en los costos de vivienda. Según estimaciones de la institución, este ajuste se traducirá en un gasto adicional de entre $142 y $245 por semestre, dependiendo del tipo de residencia.

Las autoridades universitarias justificaron la medida señalando el alza en los gastos de operación y mantenimiento. De acuerdo con portavoces oficiales, el estado de Florida mantuvo congelada la autorización para modificar estas tarifas durante ocho años. Al eliminarse dicha restricción, se optó por una estrategia de incrementos graduales en lugar de aplicar una subida drástica del 30% en un solo año.

Para estudiantes como Mary Adedokun, quien cursa su último año de Ciencias Ambientales y depende de asistencia financiera, el cambio representa un balde de agua fría:

“Este aumento simplemente hace las cosas más difíciles para la gente. Realmente no tengo otro lugar adonde ir, y por eso me alegra poder quedarme aquí. Pero ahora tendré que buscar más becas porque sé que todo cuesta más”, aseguró Adedokun.

El alojamiento no es el único rubro que sufrirá modificaciones. La junta directiva de la UNF también dio luz verde a un aumento del 15% en la matrícula para estudiantes de otros estados, una tarifa que permanecía inalterada desde el año 2013. La administración de la universidad informó que los fondos recaudados por este concepto se destinarán a cubrir costos operativos y mejoras salariales del personal.

Aunque la medida no afecta a toda la población estudiantil por igual, la preocupación por el bienestar económico colectivo es evidente en el campus. Luis Agustín Sánchez, estudiante de la institución, expresó su inquietud por el impacto familiar de estas nuevas tarifas:

“Va a afectar negativamente porque tendrán que encontrar otras formas de conseguir el dinero. Será más difícil, no solo para los estudiantes, sino también para sus familias”, concluyó Sánchez.

Las nuevas tarifas entrarán en vigor de forma oficial al inicio del término académico de otoño.

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