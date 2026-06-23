Frustran fuga y plan con drones en cárcel del condado St. Johns

CONDADO DE ST. JOHNS, Fla. — Dos reclusos de la cárcel del condado de St. Johns enfrentan múltiples cargos nuevos tras revelarse un audaz y sofisticado plan de escape que incluía la destrucción de su celda y el uso de drones para ingresar contrabando.

Los acusados fueron identificados por la Oficina del Alguacil del Condado de St. Johns (SJSO) como Joseph Izzi, de 38 años, y Joseph Silcott, de 20 años. Ambos compartían celda mientras esperaban juicio por diversos delitos graves.

Según la investigación del SJSO, los hombres planearon abrir un agujero en la pared de su celda como ruta de salida tras arrancar el inodoro y el lavabo. Durante el proceso, rompieron una ventana de vidrio y arrojaron los restos por el desagüe para eliminar la evidencia.

El plan estratégico de los reclusos consistía en utilizar la ventana rota para recibir suministros del exterior. A través de una llamada telefónica grabada, solicitaron el envío de una hoja de sierra y narcóticos que serían introducidos directamente a la celda mediante un dron.

Tras inspeccionar el lugar e interrogar a testigos del bloque, las autoridades confirmaron el hallazgo de seis objetos metálicos afilados, extraídos del marco de la ventana y de un balde de trapeador.

Asimismo, se descubrió que los reclusos utilizaron una mezcla de papel higiénico, jabón y pasta de dientes como masilla casera para sellar y ocultar los daños estructurales del baño. Por su parte, las cámaras de seguridad captaron a ambos hombres destruyendo el inodoro, rompiendo el vidrio de la ventana y barriendo los escombros para ocultar su progreso.

A pesar de trabajar juntos, la sociedad delictiva se desmoronó drásticamente. Silcott descubrió que Izzi estaba recluido por cargos de tráfico humano y delitos sexuales contra menores. Al enterarse de la naturaleza de estos crímenes, Silcott amenazó a su compañero con un arma punzocortante de fabricación casera. Atemorizado por su vida, Izzi decidió delatar el plan al personal de la prisión el pasado 16 de mayo, lo que desencadenó la requisa y frustró la fuga. Posteriormente, Izzi ofreció una confesión completa de los hechos bajo la advertencia Miranda.

Ambos reclusos, que inicialmente no tenían derecho a fianza por sus delitos previos, ahora enfrentan una larga lista de nuevas acusaciones penales.

Joseph Izzi fue procesado por intento de fuga, conspiración para fugarse, dos cargos de posesión de contrabando, daños a la propiedad por más de unos mil dólares, alteración de evidencia física y ofrecer información falsa a las autoridades.

Por su parte, Joseph Silcott enfrenta cargos de agresión agravada en una institución penitenciaria, encarcelamiento ilegal, intento de fuga, conspiración para fugarse, daños a la propiedad, cinco cargos de posesión de contrabando y tres cargos de intento de introducir contrabando en la cárcel.

“Un intento de fuga es algo que nuestra agencia se toma muy en serio. No toleraremos que los reclusos intenten planear una fuga ni a quienes los ayuden. La investigación sigue abierta y se presentarán más cargos. Todos rendirán cuentas por sus acciones en el condado de St. Johns”, sentenció firmemente el alguacil Rob Hardwick.

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