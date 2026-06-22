Sentencian a 12 años a mujer por tiroteo que dejó inválida a otra

JACKSONVILLE, Fla. — Más de un año después de un violento incidente que conmovió a la comunidad de Murray Hill, la justicia del condado Duval ha dictado sentencia. Lattoray Collins, acusada de disparar en el rostro a otra mujer en febrero de 2025, fue condenada a 12 años de prisión.

A pesar de que Collins se declaró culpable de homicidio involuntario y recibirá crédito por el tiempo que ya ha permanecido tras las rejas, el veredicto ha dejado un sabor amargo entre los seres queridos de la víctima, Latasha Taylor. Para ellos, la pena de cárcel no alcanza a reflejar la magnitud del daño destructivo que causó el ataque.

Según los informes de los investigadores, el tiroteo fue el resultado de una trágica confusión. Las autoridades aseguran que Collins persiguió el vehículo en el que viajaba Taylor por Post Street, confundiéndola con la nueva pareja de su exnovio. Tras cerrarle el paso y desatarse un altercado verbal, la acusada abrió fuego en varias ocasiones.

El impacto de las balas cambió la vida de Latasha para siempre. “La vida de Tasha nunca volverá a ser la misma. Jamás. Jamás”, expresó con dolor Diane Smith, amiga cercana de la familia.

A raíz de las heridas, Taylor quedó tetrapléjica y postrada en una cama con secuelas irreversibles. “Ella solo puede mover los ojos y la boca. No mueve la cabeza, no mueve el cuello. No tiene movilidad alguna”, detalló Smith, evidenciando la dura realidad a la que se enfrenta la sobreviviente cada día.

A pesar del sufrimiento físico y emocional, la capacidad de resiliencia de la víctima ha sorprendido a su propio entorno. De acuerdo con el testimonio de Smith, Taylor ha decidido perdonar a su agresora desde su cama de hospital. “Ella perdona a la acusada por haberle disparado. Yo no sé si habría sido capaz de hacer eso”, admitió su amiga.

Sin embargo, el perdón no detiene las urgencias cotidianas. Además de la devastación de salud, la familia de Taylor enfrenta una crisis financiera debido a los astronómicos costos de los cuidados médicos especializados que requiere de forma permanente. “Esa familia atraviesa dificultades económicas; apenas llegan a fin de mes”, señaló Smith.

Para aquellos ciudadanos que deseen solidarizarse y ofrecer un alivio económico a los seres queridos de Latasha Taylor en este momento tan crítico, se han habilitado canales de apoyo. Puede colaborar realizando una donación a través de los enlaces de asistencia provistos por la familia.

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