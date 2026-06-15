Corte Suprema de Estados Unidos define el futuro de los juicios

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar un caso que podría transformar el sistema de justicia penal del país: determinar si los estados pueden seguir utilizando jurados de solo seis personas en juicios penales, en lugar de los tradicionales 12 integrantes.

El protagonista de este histórico choque constitucional es Hamed Kian, un quiropráctico de Florida de 45 años, cuyo consultorio se ubicaba en Jupiter. Kian fue condenado por un jurado de seis personas tras determinarse que siguió atendiendo pacientes a pesar de tener su licencia suspendida, una medida tomada luego de que tres pacientes denunciaran tocamientos e insinuaciones inapropiadas.

Los magistrados escucharán los argumentos en otoño, en un proceso donde Kian alega que un jurado tan reducido viola sus derechos constitucionales.

Actualmente, Florida implementa jurados de seis miembros en todos los casos penales que no conllevan la pena de muerte. Otros cinco estados (Arizona, Connecticut, Indiana, Massachusetts y Utah) también utilizan esta modalidad reducida en ciertos juicios.

La defensa del quiropráctico argumenta que el uso de estos jurados viola la Sexta Enmienda, la cual garantiza el derecho a un “juicio público y expedito, por un jurado imparcial”. Aunque el texto constitucional de 1791 no especifica el número de integrantes, los abogados sostienen que, en aquella época, la palabra “jurado” se refería exclusivamente a un cuerpo de 12 personas.

El debate no es nuevo, pero el panorama actual de la Corte ha cambiado:

El antecedente de 1970: En un caso también originario de Florida, la Corte Suprema dictaminó por 7 votos contra 1 que el número 12 no era sagrado. El icónico magistrado Thurgood Marshall fue el único que votó en contra.

En un caso también originario de Florida, la Corte Suprema dictaminó por 7 votos contra 1 que el número 12 no era sagrado. El icónico magistrado Thurgood Marshall fue el único que votó en contra. El giro actual: En los últimos años, el tribunal ha mostrado una tendencia “originalista”, priorizando la interpretación literal y el contexto histórico de la Constitución. De hecho, en 2020 determinaron que los veredictos de culpabilidad deben ser unánimes, revocando un precedente de 1972.

“Cuando el pueblo consagró el derecho a un juicio por jurado en la Constitución, no incluyó una cláusula para que los jueces del futuro lo adaptaran según las ciencias sociales de la era moderna”, argumentaron los abogados de Kian en su apelación.

Por su parte, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, ha solicitado a la Corte Suprema mantener intacta la condena de Kian. Según el funcionario, anular el precedente de 1970 no solo sería un error, sino que pondría en jaque miles de condenas penales en Florida y en los otros cinco estados que han confiado en esta regla por más de medio siglo.

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