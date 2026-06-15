Hallan cuerpo de mujer atropellada: chofer se dio a la fuga

Una patrulla de rutina se convirtió en el escenario de un trágico hallazgo en el condado de Duval. A las 3:55 de la madrugada, un agente de la Oficina del Alguacil de Jacksonville localizó a una mujer de aproximadamente 50 años tendida en la carretera, específicamente en la intersección de la calle 8 Oeste (8th Street) con la calle Jefferson Norte (North Jefferson Street).

Las heridas en su cuerpo confirmaron los peores temores de las autoridades: la víctima había sido atropellada y abandonada a su suerte en plena vía pública.

Este tipo de incidentes, desafortunadamente, no es un hecho aislado en la zona. TJ Smalls, un residente de Jacksonville que sobrevivió en el pasado a un atropello similar bajo circunstancias severas, expresó su indignación y tristeza ante la noticia.

“Es inquietante. Los atropellos con fuga no son nada buenos”, señaló Smalls.

El propio Smalls recuerda el trauma de su accidente, un impacto que le causó graves lesiones físicas y en el que perdió la vida su fiel compañero, un perro de raza American Bully. “Ya era tarde en la noche y fui a cruzar la calle. El auto no tenía las luces encendidas. Era un vehículo oscuro... mi perro recibió el impacto directo”, relató sobre su experiencia.

Al enterarse de que el responsable del incidente de esta madrugada también huyó del lugar, Smalls reflexionó sobre la psicología y las acciones de estos conductores: “Uno debería quedarse allí y hacer lo correcto. Pero, por otro lado, entiendo que hay muchos factores que influyen en por qué la gente huye de la escena”.

Con este reciente y lamentable caso, la cifra de muertes por incidentes de tránsito en Jacksonville asciende a 86 víctimas en lo que va del año, consolidando una preocupante tendencia en las vialidades de la región.

Las autoridades hacen un llamado urgente a la comunidad. Si usted tiene algún dato sobre el vehículo involucrado, el sospechoso o presenció algo inusual en la zona durante la madrugada, comuníquese de inmediato con la Oficina del Alguacil o hágalo de forma completamente anónima a través de Alto al Crimen. Su denuncia puede ser la clave para hacer justicia.

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