A un mes del doble terremoto en Venezuela

Jacksonville, Fla. — Entre milagros por los sobrevivientes rescatados, la solidaridad mundial y las denuncias por la inacción del régimen venezolano en la atención a esta emergencia humanitaria, ha transcurrido el primer mes desde que dos terremotos cambiaron la historia de Venezuela para siempre.

Los venezolanos dentro y fuera del país han estado sanando heridas, llorando a sus muertos y reconstruyendo, todo al mismo tiempo.

Hellen Villalonga, de Amavex, citó el más reciente reporte que da cuenta de que el doblete sísmico ha dejado hasta ahora 5,398 personas fallecidas, 16,740 personas heridas, 17,907 damnificados y más de 23,000 personas permanecen en campamentos transitorios.

Pero estas cifras son las ofrecidas por el régimen interino, por lo que las organizaciones civiles aseguran, estarían manipulando la información y las verdaderas consecuencias serían más catastróficas.

En una conferencia de prensa, José Antonio Colina, presidente de Veppex dijo que muchos rescatistas internacionales ya se han retirado del país.

Por su parte, la ayuda internacional no ha parado y en Jacksonville se siguen recibiendo donaciones, tan sólo la agencia GEM, aquí en Florida, ha manejado más de tres millones de libras en ayuda humanitaria, en 55 contenedores, llevados a Venezuela en 24 vuelos y 5 viajes de barco, para asistir a cerca de 230 mil personas, una cifra actualizada a esta semana.

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