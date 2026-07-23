Graduación pionera en Manejo de emergencias en Jacksonville

Jacksonville, Fla. — Jacksonville se convirtió en la primera jurisdicción de Estados Unidos en organizar y financiar por completo una edición de la Emergency Management Advanced Academy (EMAA) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), un programa de capacitación diseñado para fortalecer la preparación de profesionales que responden a desastres y otras emergencias complejas.

La ceremonia de graduación se llevó a cabo este jueves, donde 28 profesionales del noreste de Florida recibieron su certificación tras completar varios meses de entrenamiento.

Los participantes representan distintas agencias de respuesta, entre ellas departamentos de bomberos, fuerzas del orden, servicios médicos de emergencia y oficinas de manejo de emergencias.

La academia está dirigida a personal con experiencia en respuesta a emergencias y busca fortalecer sus habilidades de liderazgo, coordinación y toma de decisiones mediante simulaciones, ejercicios prácticos y escenarios de incidentes de gran magnitud.

“Todos vienen de distintas áreas, como manejo de emergencias, bomberos, policía y salud. Estamos aprendiendo conceptos que nos ayudan a trabajar mejor juntos”, explicó Scott Cordero, meteorólogo a cargo del Servicio Nacional de Meteorología en Jacksonville y uno de los graduados del programa.

Cordero destacó que uno de los principales beneficios de la capacitación fue la creación de nuevas relaciones entre las diferentes agencias.

“Ahora tenemos contactos con distintas organizaciones que nos permitirán ayudar mejor a la comunidad cuando ocurra una emergencia”, afirmó.

Además de fortalecer la preparación de los participantes, el programa representó un cambio importante en la forma en que este tipo de capacitación se ofrece. Anteriormente, los profesionales debían viajar fuera del estado o incluso fuera de la región para completar el entrenamiento, lo que implicaba ausentarse de sus responsabilidades laborales durante varios días.

“Es la primera vez que esta clase se imparte fuera de la sede de FEMA en Maryland”, señaló Andre Ayoub, jefe de la División de Preparación para Emergencias y también graduado de la academia.

Ayoub explicó que realizar el programa localmente permitió que los participantes recibieran la capacitación sin afectar sus funciones esenciales dentro de sus respectivas agencias.

El funcionario también destacó que la preparación para enfrentar desastres requiere un esfuerzo coordinado entre distintas jurisdicciones.

“Si enfrentamos un huracán o, Dios no lo quiera, un atentado terrorista, no se trata solo de Jacksonville. Se trata de que todos nuestros aliados regionales trabajen juntos para mantener segura a nuestra comunidad”, expresó.

Las autoridades esperan que el modelo implementado en Jacksonville sirva como ejemplo para otras comunidades del país interesadas en ampliar el acceso a este tipo de capacitación especializada y fortalecer la coordinación regional ante futuras emergencias.

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