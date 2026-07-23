Muere residente de Jacksonville impactada por tren

Jacksonville, Fla. — Vuelve a ocurrir, un tren impacta a un vehículo que se encontraba en las vías.

Esta vez, la víctima fue una mujer de unos 40 años que perdió la vida.

Las autoridades adelantan las investigaciones

Testigos del accidente narraron cómo la conductora habría intentado pasar apresuradamente cuando todas las indicaciones alertaban sobre la cercanía del tren.

Una buena samaritana estuvo en los últimos momentos de la víctima inmediatamente después del impacto y lo presenció todo.

Ella dijo que cruzó la calle corriendo, se detuvo ante las ventanillas e intentó cortar el cinturón de seguridad, le sostuvo la mano y rezaba por ella.

“Es duro, porque la vi dar su último suspiro, en cuanto empezó a salirle sangre por la nariz, supe que ya se había ido, es una situación muy emotiva, porque estás rezando por alguien que prácticamente ya no está aquí,” expresó con la voz entrecortada.

Los vecinos del lugar coinciden en que la velocidad es un problema en este sector, especialmente en las intersecciones por donde pasa el tren.

A nivel nacional, se producen más de 500 muertes al año por esta causa, definitivamente debemos crear conciencia cuando estamos frente al volante en este tipo de situaciones.

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