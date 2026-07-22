Programa de drones de JSO atendió 211 llamadas en su primer mes

Jacksonville, Fla. — La Oficina del Alguacil de Jacksonville (JSO) anunció la expansión de su programa Drone as First Responder, una iniciativa que permite enviar drones a escenas de emergencia incluso antes de que lleguen las patrullas.

Según la agencia, el programa busca mejorar los tiempos de respuesta, ayudar a localizar personas desaparecidas, recuperar evidencia y apoyar la captura de sospechosos, sin aumentar el número de agentes.

De acuerdo con JSO, el programa piloto respondió a 211 llamadas de servicio durante su primer mes de funcionamiento. El jefe Chris King explicó que en el 61 % de esos casos los drones llegaron a la escena antes que un oficial, lo que permitió a los equipos obtener información en tiempo real sobre lo que ocurría antes de la llegada de los agentes.

Durante la presentación, las autoridades también destacaron varios casos en los que esta tecnología ha sido utilizada. En uno de ellos, un dron equipado con cámara térmica siguió a un sospechoso de un tiroteo y permitió recuperar el arma que había arrojado a un lago. En otro, ayudó a localizar en cuestión de minutos a un adolescente con autismo que caminaba hacia un cuerpo de agua.

El portavoz de JSO, Max Morel, aseguró que los drones pueden llegar a una escena entre 40 segundos y un minuto después de ser desplegados.

Actualmente, la agencia cuenta con 22 drones para operaciones en exteriores, cuatro drones para uso en interiores y un dron especializado en la elaboración de mapas. Gracias a una inversión estatal, el programa incorporará 36 nuevas aeronaves para ampliar su capacidad de respuesta. Según JSO, el objetivo es fortalecer la atención de emergencias sin aumentar el número de agentes.

Durante el anuncio también surgieron preguntas sobre la privacidad de los ciudadanos. El alguacil T.K. Waters afirmó que los drones solo se utilizan para responder a llamadas de servicio activas y que no están autorizados para sobrevolar viviendas con fines de vigilancia.

“Cuando se trata de atender llamadas de servicio activas, podemos realizar esas operaciones. Pero si se pretende inspeccionar una casa o simplemente sobrevolarla con fines de vigilancia, eso no está permitido”, explicó.

JSO también destacó que este es el único programa de drones para respuesta a emergencias en Florida que conservó su financiamiento después de los vetos presupuestarios del gobernador.

Durante el evento, el representante estatal republicano Wyman Duggan afirmó que los homicidios en Jacksonville han disminuido un 54 % desde 2024, alcanzando la cifra más baja registrada desde 1995. La declaración fue presentada como parte del argumento de las autoridades sobre el uso de nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer las estrategias de seguridad pública.

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