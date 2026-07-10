Inicia fase 2 de Sulzbacher Enterprise Village para personas sin hogar

Las excavadoras ya están en movimiento y el cambio está en marcha. Con cascos puestos y la mirada fija en el futuro, se dio el inicio oficial a los trabajos de la denominada Fase 2A del Sulzbacher Enterprise Village, un ambicioso proyecto comunitario que busca transformar radicalmente la vida de las personas sin hogar en nuestra ciudad.

Esta nueva etapa contempla la edificación de un centro de salud calificado de 30,000 pies cuadrados y un centro de capacitación laboral de 14,000 pies cuadrados, un espacio diseñado estratégicamente para dotar a los participantes de las herramientas necesarias para construir un mañana más estable.

“Los estamos capacitando en tres áreas clave: hotelería, salud y construcción... Son empleos que además son resistentes a la inteligencia artificial”, explicó Cindy Funkhouser, CEO de Sulzbacher.

Un salvavidas en un momento crítico

La colocación de esta primera piedra llega en una coyuntura urgente para la región. Tras una alentadora caída del 20% en las cifras de personas en situación de calle durante el año 2025, los datos recientes muestran un duro panorama: el condado de Duval registró un aumento del 10.6% en su población sin hogar en comparación con el año pasado.

Para hacer frente a esta realidad con la mayor eficacia posible, la directiva de la organización aseguró que los requisitos de ingreso para los beneficiarios serán mínimos. El nuevo complejo será exclusivo para hombres, complementando la sede para mujeres con la que ya cuenta la organización.

“Nuestra gran restricción es que no aceptamos agresores sexuales. De resto, solo necesitan un cupón de asistencia o el dinero suficiente para la renta... Además, cualquiera que viva en los códigos postales 32209 o 32208 puede venir a capacitarse con nosotros”, enfatizó Funkhouser.

Proyecciones a futuro

La transformación no se detiene aquí. Mientras que la gran inauguración de esta fase (2A) está programada para este mismo otoño, la organización ya tiene la vista puesta en el horizonte. Se espera que la Fase 2B esté lista para el año 2028, la cual expandirá el complejo para incluir:

Viviendas de emergencia.

Oficinas corporativas.

Un centro de vida asistida.

Con este proyecto, Sulzbacher no solo busca ofrecer un techo temporal, sino una infraestructura sólida de salud y empleo para romper de raíz el ciclo de la falta de vivienda en Jacksonville.

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