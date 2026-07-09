Aumentan los casos de infección parasitaria por alimentos en Florida

JACKSONVILLE, Fla. — Las autoridades de salud en Florida se encuentran bajo alerta ante el incremento de casos de ciclosporiasis, una infección parasitaria intestinal vinculada al consumo de frutas y vegetales contaminados con material fecal. En lo que va del año, el estado ya registra al menos 50 contagios confirmados, impactando directamente a nuestra región con pacientes identificados en los condados Duval y St. Johns.

A nivel nacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ya contabilizan 145 contagios y 20 hospitalizaciones por esta causa.

¿Qué es la ciclosporiasis y cuáles son sus síntomas?

Según explicó el doctor Héctor Frisbee, experto en salud pública, la ciclosporiasis es provocada por un parásito unicelular que se transmite al consumir alimentos que fueron regados o expuestos a agua contaminada.

El principal riesgo de esta infección radica en su severidad y duración. “Es una diarrea que es muy líquida y por tiempo muy prolongado; dura dos o tres semanas o incluso hasta más, y es por eso que es muy riesgosa”, advirtió el especialista.

Preocupación en la comunidad local

El avance del parásito ha comenzado a generar eco entre los residentes del norte de Florida. En un recorrido por supermercados del área, varios compradores aseguraron estar al tanto de la situación, aunque algunos admitieron haberse enterado de manera informal.

“Me enteré del parásito por TikTok”, comentó Melissa Smith, residente local, quien además expresó su preocupación por el impacto del contagio y la necesidad de prevención: “Solo tenemos que asegurarnos de lavarlos de la manera correcta”.

Por su parte, otros consumidores como Savy Keo señalaron que han optado por cambiar sus hábitos de consumo para mitigar riesgos. «Uno tiene que tratar en todos los supermercados... Yo solía ir al mercado de agricultores... donde todo es fresco», apuntó.

Recomendaciones y tratamiento

Más allá de la información que circula en las plataformas digitales, los expertos enfatizan la importancia de no ignorar los síntomas si estos se prolongan por varios días. La recomendación principal es buscar atención médica inmediata, ya que el diagnóstico temprano facilita una pronta recuperación.

“Una vez que se identifica, se da el tratamiento y se resuelve muy rápido”, aseguró el doctor Frisbee. Asimismo, el especialista reiteró que la medida más efectiva para reducir el riesgo de contagio es mantener estrictas prácticas de higiene y lavar minuciosamente todos los alimentos antes de ser consumidos.

De acuerdo con los registros históricos de los CDC, los brotes de esta infección parasitaria suelen experimentar un repunte considerable durante las temporadas de primavera y verano.

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