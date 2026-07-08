Apuñalan a hombre en Atlantic Beach

Atlantic Beach, Fla. — Un hombre murió apuñalado en la noche del martes, 7 de mayo, en un hogar en Atlantic Beach.

Según la Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés) el incidente ocurrió en el bloque 1300 de Rose Street, a eso de las 9:08 p.m.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a la víctima, quien había sido apuñalada en el pecho. El hombre fue llevado a un hospital cercano, donde murió.

JSO informó que tiene un sospechoso bajo custodia. De acuerdo a la investigación preliminar, dos personas quienes residían en el hogar tuvieron una pelea, qué resultó en la víctima siendo apuñalada.

La policía también reveló que detuvieron a varios testigos, quienes están cooperando con las autoridades.

Hasta el momento, los nombres de la víctima y el sospecho no han sido revelados.

JSO le solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que se comunique al 904-630-0500, por correo electrónico a jsocrimetips@jaxsheriff.org o de manera anónima a través de Crimestoppers, llamando al 866-845-TIPS.

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