Mujer demanda a la Oficina del Sheriff del Condado de Clay tras accidente

Condado de Clay, Fla. — Una mujer, residente del Condado de Clay, demandó a la Oficina del Sheriff del Condado de Clay (CCSO, por sus siglas en inglés) y a la Sheriff Michelle Cook.

La demanda viene luego que un alguacil chocó contra la mujer en su patrulla en el 2023, mientras manejaba en estado de embriaguez.

Cheryl Gragg-Wilson alega que sufrió varias heridas en el accidente, entre estas trauma craneal, conmoción cerebral, esguince cervical y esguince lumbar.

Alguacil ocasiona accidente

De acuerdo a la demanda, el accidente involucró al ex alguacil Austin Wiser. Una investigación reveló que el nivel de alcohol en su sangre era de 0.180, más del doble del límite legal de Florida.

Imágenes reveladas en corte también muestran dos armas en el asiento pasajero de Wiser al momento del accidente.

Testimonio del alguacil

La demanda se basa en el testimonio que Wiser ofreció durante una deposición. Bajo juramento, Wiser admitió que consumía bebidas alcohólicas mientras trabajaba y se describió como un “alcohólico”

Además, testificó que a veces bebía alcohol antes de regresar a su hogar del trabajo y que guardaba bebidas alcohólicas en su camión asignado por CCSO. Wiser testificó que las inspecciones de vehículos eran poco frecuentes y que habían pasado años sin ser sometido a pruebas aleatorias de drogas o alcohol.

Testifican supervisores

Durante varias deposiciones, los supervisores de Wiser ofrecieron testimonios contradictorios sobre las inspecciones de vehículos. El teniente James Rood testificó que las disposiciones se realizaban cada trimestre y que los supervisores deben inspeccionar cada vehículo físicamente.

Por su parte, el sargento Steven Parker, testificó que las inspecciones de vehículos encubiertos, como el de Wiser, no eran práctica común y no podía recordar la política de la agencia sobre estas inspecciones.

¿Problema en la agencia?

Clay County Sheriff's Office (CCSO)

Los supervisores también fueron cuestionados si el hecho que un alguacil guardó alcohol en un vehículo oficial por años indica un fracaso en la agencia

Rood testificó que este escenario representa un fallo en la supervisión de los alguaciles. Parker también calificó la situación como “mala supervisión”.

Demanda al CCSO

La demanda alega que si el CCSO hubiese seguido sus propias políticas y procedimientos, los supervisores de Wiser hubiesen descubierto que tenía alcohol en su vehículo y que consumía bebidas alcohólicas mientras trabajaba y por ende, se hubiese podido prevenir el accidente.

Debido a estas alegaciones, la víctima nombró a la Sheriff Michelle Cook en su demanda y acusó a la agencia de negligencia.

Chris Carson, un abogado que no está vinculado a este caso, ofreció su perspectiva legal.

“En realidad, a fin de cuentas, creo que la cuestión es si estaban al tanto…o si deberían haberlo estado. ¿Era algo que podrían haber detectado simplemente realizando la debida diligencia?”, cuestionó Carson.

“Y si la respuesta a esa pregunta es afirmativa, sin duda surgirán preocupaciones en torno a su propia responsabilidad,” puntualizó.

Carson añadió que aún es muy temprano para determinar si estas alegaciones indican un problema mayor en el CCSO o si es un incidente aislado.

“Probablemente examinarán las partes en la demanda para ver si forma parte de un patrón más amplio de negligencia, falta de supervisión y todo eso; para determinar si se trata de un problema sistémico o de un caso aislado”, declaró Carson.

Nuestra estación afiliada, Action News Jax, se comunicó con CCSO sobre la demanda. Una portavoz indicó que la agencia no comenta sobre litigación pendiente.

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