Comunidad honra a niña asesinada en el Northside

Jacksonville, Fla. — Una comunidad, en el Northside de Jacksonville, le dará su último adiós a una niña de 4 años, Harmoni Johnson, asesinada el martes.

De acuerdo a la Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés) el crimen ocurrió en Traci Lynn Drive.

La balacera también hirió a la madre de la menor, Brianna Johnson, de 27 años y a su hermana, Rhythm, de 2 años.

JSO informó que arrestó al padre de las niñas, Trudale Reed Jr., de 29 años, como sospechoso del crimen. La policía también confirmó un historial de violencia doméstica entre el sospechoso y la madre de las menores.

La madre y la otra menor permanecen en condición crítica.

Historial de violencia doméstica

Pese a un historial de violencia doméstica de más de una década, Reed Jr. estaba en libertad hasta ser arrestado por este crimen.

Arrestan a Trudale Reed Jr. Arrestan a Trudale Reed Jr.

Tras su arresto, un juez denegó una petición de fianza para Reed Jr.

Documentos de la corte revelaron que Reed Jr. fue arrestado dos veces por violencia doméstica. Ambos cargos fueron retirados.

La fiscalía estatal afirmó que esto se debe a que las víctimas, que en ambos casos eran familiares, no quisieron presentar cargos.

El abogado Chris Carson señala que esto no es algo inusual.

“Es simplemente la realidad del sistema. Es decir, no podemos encerrar a todo el mundo para siempre y todo el tiempo. Probablemente haya personas que preferirían que fuera así, pero la realidad es otra”, puntualizó Carson.

Reed Jr. también estuvo en la cárcel por menos de cuatro años por robo.

En el 2015, la policía informó que le robó la cartera a una mujer a mano armada.

Ahora, Reed Jr. enfrenta cargos de asesinato e intento de asesinato en este crimen.

Prevención de violencia doméstica

Esta tragedia afectó a una madre local, Tiki Srtafford, quien perdió a su hija en el 2019, a manos del padre de la menor.

“Para romper ese ciclo, tienes que alejarte de la situación. No importa cuánto ames a la otra persona. No importa si se trata del padre o de la madre de tus hijos. Tienes que alejarte, porque la situación sólo va a empeorar. Es una forma de control que ejerce el maltratador”, afirmó Tiki Stafford, quien también es activista por la concienciación sobre la violencia doméstica.

Cabe destacar que en Florida, la violencia doméstica no se clasifica automáticamente como delito grave.

“La primera llamada a la policía nunca corresponde a la primera vez que ha ocurrido el incidente. Simplemente se llega a un punto en el que la víctima se cansa”, señaló Stafford.

Comunidad realiza vigilia

Ahora, la comunidad ha creado un memorial en honor a la niña asesinada y como acto de solidaridad con la familia.

Además, se llevará a cabo una vigilia el viernes, a las 7:30 p.m.

Se le pide a las personas que asistan que lleven una vela.

El evento está abierto para vecinos, amigos, allegados y todo aquel que quiera unirse en amor y apoyo a la familia.

0 of 4 Comunidad honra a niña asesinada Comunidad honra a niña asesinada en el Northside Comunidad honra a niña asesinada en el Northside Brianna Johnson

Por su parte, la familia de Brianna envió el siguiente comunicado a nuestra estación afiliada, Action News Jax:

“Agradecemos sinceramente los pensamientos, las oraciones y el abrumador apoyo de nuestra comunidad durante este momento increíblemente difícil.

En estos momentos, nuestra familia atraviesa un duelo y no concederemos entrevistas ni haremos declaraciones públicas. Les pedimos amablemente que respeten nuestra privacidad mientras afrontamos esta pérdida inimaginable y nos centramos en apoyarnos mutuamente.

Gracias por su comprensión, compasión y sus continuas oraciones."

Para apoyar a Brianna y a su hija, Rhythm, en su proceso de recuperación, su familia ha creado una campaña de GoFundMe. Para donar, presione aquí.

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