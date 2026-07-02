Nuestros 250: Ybor City, el epicentro inmigrante que construyó Tampa

En la conmemoración del 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos, existen rincones en la nación cuya propia historia encapsula a la perfección el concepto del “sueño americano”.

Ybor City, un vibrante y cargado distrito histórico ubicado dentro de la ciudad de Tampa, se erige hoy como el testimonio vivo de cómo la diversidad cultural, el trabajo industrial y la resiliencia comunitaria moldearon la identidad de todo un país.

Lo que hoy se conoce como un pilar de la herencia multicultural de Florida comenzó hace 140 años, cuando el ferrocarril llegó a la villa en 1884. Fue en ese momento cuando el visionario Vicente Martínez Ybor fundó la industria del tabaco en la zona, atrayendo a múltiples fabricantes y transformando un asentamiento de apenas 800 residentes en una próspera comunidad de más de 100,000 habitantes.

La capital mundial del puro hecho a mano

“Sin la industria del tabaco no tendríamos Tampa”, señala Marly Sofía López, de J.C. Newman Cigar Company, la última fábrica que mantiene viva la producción artesanal en la zona tal como se hacía hace dos siglos. A principios del siglo XX, las calles de Ybor City vibraban en un entorno donde el español era el idioma predominante, impulsado por una “mezcolanza de nacionalidades” que incluía a cubanos, españoles, sicilianos e inmigrantes judíos.

Ese legado de multiculturalidad no solo impulsó la economía local, sino que eliminó barreras sociales. El artista plástico cubano Yúnior del Pozo define a Ybor City como una “ciudad refugio”, un lugar pionero donde la discriminación se diluía gracias a que todos compartían la misma condición de inmigrantes. Del Pozo plasma hoy esa memoria en murales urbanos que entrelazan los adoquines históricos con el humo del tabaco, la música y el orgullo latino.

Un arte ancestral que se resiste a morir

En la actualidad, maestros tabaqueros como la cubana Odelma Matos, conocida como “La Faraona”, preservan las técnicas ancestrales de selección, torcido y añejamiento 100 % a mano. Para los visitantes y residentes locales, el puro no es un simple producto comercial, sino el pilar y la sangre de la ciudad. “Si no prueban un tabaco, es como si nunca hubieran venido a Ybor”, asegura Matos.

Como concluye el historiador y magistrado Emiliano José (EJ) Salcines, resulta imposible escribir la crónica del desarrollo de Tampa sin validar la titánica contribución de los miles de emigrantes que llegaron a sus tierras.

Mientras Estados Unidos celebra su cuarto de siglo, las calles adoquinadas y las fachadas de ladrillo de Ybor City recuerdan que la grandeza de la nación no solo se registra en los libros de texto, sino en la voluntad inquebrantable de las manos extranjeras que la construyeron.

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