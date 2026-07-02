Pareja escala el Empire State para una propuesta de amor en las alturas

Ciudad de Nueva York, NY — En pleno mediodía del miércoles y bajo una sensación térmica que superaba los 100 grados, la Quinta Avenida se convirtió en el escenario de una impresionante distracción masiva. Decenas de transeúntes detuvieron su paso entre las calles 33 y 34, sacando sus teléfonos y cámaras para registrar un suceso insólito en la cúspide del Empire State.

A más de 1,400 pies de altura, justo en el tope de la antena del emblemático rascacielos, una pareja enmascarada logró burlar la seguridad. En ese punto extremo, desplegaron una tela negra con una célebre cita: “Cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz”.

Una propuesta de matrimonio de alto riesgo

Tras revelar el mensaje, la pareja descendió a la plataforma de la antena. Fue allí donde, según los testigos visuales, el hombre le propuso matrimonio a la mujer, sellando el momento con un beso de confirmación que sugirió un rotundo “sí quiero”.

“Sencillamente asumí que ellos tenían permiso para estar allí”, comentó una turista que se encontraba en el observatorio público en el momento en que la pareja comenzó a escalar.

Alarma por fallas de seguridad

El hecho ha generado una fuerte controversia en torno a los estrictos protocolos de seguridad del edificio. Empleados del lugar expresaron su desconcierto, señalando que el mirador cuenta con intensas medidas que incluyen detectores de metales y revisión por rayos X. A pesar de esto, nadie intervino ni detuvo a la pareja durante su ascenso.

Fuentes policiales identificaron a los intrépidos novios como Angelina Nicoló e Ivan Kuznetsov, residentes de Nueva Jersey. Ambos son conocidos en las redes sociales por realizar peligrosos retos de altura e incluso han participado en programas de la plataforma Netflix.

Finalmente, la osada hazaña romántica terminó en un arresto. Ambos fueron detenidos y trasladados de inmediato al cuartel policial correspondiente, donde se está investigando cómo lograron evadir todos los controles del edificio.

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