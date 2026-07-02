Nuestros 250: Francisco de Miranda, el gran arquitecto de la libertad

A 250 años de la declaración de independencia de los Estados Unidos, los libros de historia oficiales todavía guardan vacíos sobre los personajes que caminaron por estas calles sembrando ideales revolucionarios. Uno de los nombres más influyentes, pero paradójicamente omitido en las aulas escolares norteamericanas, es el de Francisco de Miranda.

Exiliado, sin ciudadanía estadounidense y con un dominio limitado del idioma inglés, este prócer hispano de origen venezolano se convirtió en un pilar fundamental y silencioso de la emancipación del continente de la mano de los Padres Fundadores de la nación.

Un faro de alianzas estratégicas

A pesar de las barreras culturales y lingüísticas, Miranda demostró un carisma y una capacidad de conexión política que asombraron a la élite de la época. Durante su estancia en la “cuna de la libertad” en 1783, el estratega concibió la idea de una Hispanoamérica unida y republicana.

“Francisco de Miranda tiene dos momentos en Filadelfia. En 1783, cuando concibe la Gran Colombia, que era el proyecto continental de una nación hispana, republicana, desde el oeste del río Mississippi hasta el cabo de Hornos en Argentina”, explica Ángel Alvarado, economista e investigador de la Universidad de Pennsylvania.

Para materializar este sueño, Miranda entendió que la libertad de su tierra natal dependía de robustas alianzas internacionales, logrando captar la atención de figuras clave como:

George Washington

Alexander Hamilton

El general Henry Knox

John Adams, quien llegó a declarar que Miranda era “el hombre mejor conectado” que conocía en los Estados Unidos.

El reclamo de las nuevas generaciones

A pesar de su magnitud histórica, el legado de Miranda se mantiene prácticamente invisible en el sistema educativo local. Juan Chona, un niño de origen venezolano que emigró con sus padres a Filadelfia, relata con asombro su hallazgo frente al monumento del prócer, lamentando que no se le mencione en las escuelas: “Es como que lo quitaron de ahí y solo pusieron lo que ellos creían que era más importante”.

Tras consultar con diversas instituciones locales, la investigación periodística liderada por Crishtbel Mora reveló que la bibliografía y los manuscritos originales sobre Miranda —incluyendo diarios y copias de los periódicos que editaba— se encuentran casi en exclusiva bajo el resguardo de la biblioteca de la Sociedad Filosófica Estadounidense.

Un homenaje de bronce frente al Parkway

Como un recordatorio permanente de que la libertad no conoce fronteras, una imponente estatua de bronce de Francisco de Miranda se erige desde hace casi 50 años en el Benjamin Franklin Parkway de Filadelfia.

La pieza, esculpida por el artista venezolano Lorenzo González, es una réplica de la original ubicada en Francia y fue un obsequio del gobierno venezolano en 1977 con motivo del bicentenario de la ciudad. Con una postura firme y dispuesta al combate, la placa del monumento lo inmortaliza como el “Gran Precursor de la Independencia de Hispanoamérica”, un faro de inspiración para los miles de migrantes que, al igual que él, llegan hoy a Filadelfia buscando un nuevo comienzo.

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