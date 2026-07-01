Telemundo Jax convoca a gran colecta comunitaria de ayuda por Venezuela

La solidaridad global es, muchas veces, el único motor que mantiene en pie a quienes lo han perdido todo. Ante la catástrofe que atraviesa Venezuela, la comunidad de Jacksonville ha decidido dar un paso al frente. Este jueves, los estudios de Cox Media Group y Action News Jax se transformarán en el epicentro de una masiva recaudación de insumos de emergencia para brindar alivio a miles de venezolanos en situación de vulnerabilidad.

El activista venezolano Joel González hizo un llamado urgente a la comunidad para que se sume a este esfuerzo conjunto coordinado por Telemundo y Cox Media Group:

“Estamos haciendo un llamado para que se acerquen a esta jornada de recolecta de insumos de emergencia para ayudar a Venezuela, a los venezolanos que están sufriendo”.

¿Qué artículos se necesitan con urgencia?

La prioridad de esta jornada se centra en atender necesidades básicas de salud, alimentación y refugio. Los organizadores han solicitado especialmente:

Para el cuidado personal: Artículos para bebés, así como pañales para niños y adultos.

Refugio: Sacos de dormir y tiendas de campaña.

Alimentación: Alimentos no perecederos.

Insumos médicos de venta libre: Belkys Polanco, representante de Casa Venezuela Jacksonville, enfatizó la necesidad de medicamentos e insumos de primera respuesta: “Se necesita mucha medicina, como guantes, gasa, curitas, todo para el dolor, inflamación… todo lo que consigues en el counter de la farmacia es necesario”.

Lo que NO se debe donar

Para garantizar la seguridad del traslado, se ha pedido a la población evitar ciertos productos que han resultado poco prácticos o peligrosos para el envío:

Envases de vidrio: Alimentos o jugos en frascos de vidrio que puedan romperse.

Alimentos o jugos en frascos de vidrio que puedan romperse. Líquidos en empaques débiles: Compotas en bolsas plásticas propensas a estallar o cualquier líquido en recipientes poco resistentes, ya que los derrames podrían destruir el resto de las donaciones durante la transportación.

Logística: ¿Cómo ayudar a optimizar el envío?

La eficiencia es clave para que la ayuda llegue lo antes posible. Por ello, los voluntarios solicitan el apoyo de la comunidad no solo con insumos, sino con materiales de embalaje. “Si tienes cajas de cartón, tráelas; nos hacen falta esas cajas medianas y grandes para clasificar la mercancía y poderla montar en el camión”, añadió González.

Por su parte, David Rose, residente de Jacksonville y voluntario en la jornada, compartió un valioso consejo para los donantes:

“Por favor, cuando usted done a esta causa, trate de hacerlo con un mismo artículo en lugar de muchos diferentes a la vez. Eso ayuda a clasificar más rápido y optimiza el tiempo para el envío. Así somos más efectivos y los recursos llegarán más rápido a los afectados”.

Dirección y horarios

El centro de recolección cuenta con un acceso sumamente sencillo. Si usted conduce por Beach Boulevard, solo debe girar en Central Parkway hacia el complejo comercial East Park. Tras avanzar media milla, encontrará la señalización correspondiente para ingresar al recinto.

Este jueves, la gran familia de Cox Media Group, Action News y Telemundo lo estará esperando con los brazos abiertos. Es momento de demostrar que la distancia no es una barrera para la empatía y de extender, juntos, una mano amiga a Venezuela.

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