Asesinan a niña de 4 años; su madre y hermana están en condición crítica

Jacksonville, Fla. — La Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés) investiga una balacera que cobró la vida de una niña de 4 años y dejó a su madre y hermana de 2 años en condición crítica.

De acuerdo al JSO, el tiroteo ocurrió a eso de las 5:00 p.m., del martes, 30 de junio, en el Northside de Jacksonville, en el bloque 10900 de Traci Lynn Drive.

JSO dice que la balacera ocurrió tras un incidente doméstico con el padre de las niñas. Las autoridades arrestaron al hombre poco después del tiroteo en una intervención de tránsito.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron el cuerpo baleado de la niña de 4 años y a su madre de 27 años y hermana de 2 años, con heridas de gravedad.

Ambas fueron llevadas al hospital en condición crítica.

La policía no ha revelado los nombres del sospechoso o las víctimas, pero informaron que la mujer y el hombre tienen un historial de incidentes domésticos.

Según el JSO, los vecinos llamaron a la policía tras escuchar disparos. Además, había otra persona dentro del hogar. Esta persona escuchó los disparos al igual que los vecinos y salió afuera, donde encontró a la niña herida.

Las autoridades le piden a cualquier persona con información a llamar al JSO, al 904-630-0500, enviar un correo electrónico a jsocrimetips@jaxsheriff.org o llamar de manera anónima a Crime Stoppers, al 866-845-TIPS.

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