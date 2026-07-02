Nuestros 250: Hoover Dam, la proeza que domó el oeste a costa de sacrificio

En el corazón del desierto, donde el calor extremo y el terreno implacable dictaban las reglas, una obra imposible comenzó a cambiar el destino del oeste americano. Hoy, la represa Hoover (Hoover Dam) sigue en pie como una de las mayores proezas de ingeniería de los Estados Unidos, cautivando a millones de visitantes de todo el mundo.

Con una imponente altura de 726 pies —el equivalente a un edificio de 60 pisos— esta gigantesca estructura de concreto se levanta justo sobre la línea que divide los estados de Nevada y Arizona. Sin embargo, detrás de la majestuosidad que hoy se aprecia en las postales, se esconde una historia de audacia, supervivencia y un altísimo costo humano.

El rugido del cañón y el peso de la crisis

Originalmente llamada Boulder Dam y rebautizada en honor al presidente Herbert Hoover, la construcción de la represa arrancó en una de las épocas más oscuras del país: la Gran Depresión. Para miles de personas, enfrentar el peligro no era una opción, sino la única alternativa para subsistir.

Más de 21,000 trabajadores formaron parte de esta titánica misión. La cifra oficial de víctimas fatales quedó registrada en 96 muertes. Detrás de cada tonelada de cemento volcado hubo hombres que desafiaron diariamente las leyes de la física, trabajando suspendidos a cientos de pies de altura en las paredes del cañón, balanceándose en cuerdas para limpiar la roca suelta.

Las historias borradas por el tiempo

La construcción de la represa también fue un reflejo de la diversidad y las tensiones sociales de la época. “Hubo muchos afroamericanos, nativos americanos y latinos… pero no hay mucha documentación de los trabajadores latinos”, explica Jennifer Smith, archivista del Boulder City Hoover Dam Museum.

Incluso en la tragedia, las condiciones de desigualdad se hacían evidentes. De acuerdo con Smith, existían dinámicas complejas donde se prefería registrar los decesos en el lado de Arizona debido a las diferencias en los sistemas de compensación económica para las familias.

El motor del oeste moderno

A pesar de las adversidades, la ingeniería triunfó sobre la naturaleza salvaje. La represa logró domar los impetuosos giros del río Colorado. En la actualidad, su sistema controla inundaciones, almacena agua vital para tiempos de sequía y genera energía limpia que abastece a cerca de ocho millones de hogares en el oeste del país, habiendo sido la pieza clave para el nacimiento y crecimiento de metrópolis como Las Vegas.

“Casi un siglo atrás…”, recordó el gobernador Joe Lombardo en un reciente acto oficial, subrayando que el impacto de esta infraestructura sigue tan vigente como el primer día.

En el marco de la celebración del aniversario 250 de los Estados Unidos, la Hoover Dam se consolida no solo como una obra de infraestructura, sino como un monumento a la resiliencia y la ambición nacional. Para los miles de turistas que la visitan diariamente, como Abel Martínez, el valor real de la presa radica en “el esfuerzo y el sacrificio” impresos en sus cimientos. Una mole de concreto que, forjada con sudor y sangre, ayudó a definir el rostro de los Estados Unidos moderno.

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