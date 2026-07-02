Cuida a tu mascota este 4 de julio: consejos de un veterinario

Mientras los ciudadanos se preparan para disfrutar de los espectáculos pirotécnicos por el Día de la Independencia, los expertos extienden un llamado urgente para no olvidar a los miembros de cuatro patas del hogar y prever cómo reaccionarán ante el ruido.

“Solo porque a nosotros nos encante no significa que a nuestras mascotas les vayan a gustar los estallidos, los golpes y los destellos”, advirtió el veterinario retirado, el Dr. Richard Williams. Ante la magnitud de las celebraciones de este año, el especialista insiste en que es fundamental tener un plan de acción para protegerlos.

Recomendaciones clave para el bienestar de tu mascota:

Manténlos adentro: La recomendación principal es dejar a los animales en casa y bajo techo. Jamás se deben dejar en el patio, ya que la Asociación Americana de Medicina Veterinaria señala que el ruido puede alarmarlos al punto de hacerlos huir.

La recomendación principal es dejar a los animales en casa y bajo techo. Jamás se deben dejar en el patio, ya que la Asociación Americana de Medicina Veterinaria señala que el ruido puede alarmarlos al punto de hacerlos huir. Considera la medicación: El Dr. Williams señala que esta es la época del año en la que más recetas de ansiolíticos se emiten. “Realmente ayudan. Les quitan la ansiedad y simplemente calman a la mascota”, explicó.

El Dr. Williams señala que esta es la época del año en la que más recetas de ansiolíticos se emiten. “Realmente ayudan. Les quitan la ansiedad y simplemente calman a la mascota”, explicó. El mejor refugio eres tú: Si sientes culpa por dejarlos solos, el experto sugiere que alguien se quede en casa con ellos. Aunque signifique perderse el show, la presencia de su dueño les brinda la seguridad y el consuelo que necesitan.

Alerta sobre el uso de CBD

El Dr. Williams nota un incremento en el uso de productos de CBD para calmar a los animales. Sin embargo, lanzó una advertencia estricta: los dueños deben revisar minuciosamente las etiquetas para asegurarse de que no contengan THC, ya que los perros son altamente sensibles a este componente.

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