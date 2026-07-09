JSO busca reforzar la confianza con reuniones comunitarias

JACKSONVILLE, Fla. — La Oficina del Alguacil de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés) se prepara para poner en marcha sus reuniones comunitarias anuales. Esta iniciativa busca abrir un espacio de diálogo directo con los residentes de los seis distritos de la ciudad, reforzando la relación de confianza, cooperación mutua y mejorando los servicios de seguridad pública bajo un estandarte de total transparencia.

El Alguacil de Jacksonville, T.K. Waters, extendió una invitación abierta a todos los sectores de la población. “Esta es nuestra oportunidad para que la gente de todos los sectores de nuestra comunidad, de cada distrito, del uno al seis, venga a informarse sobre lo que sucede en la agencia y sobre las mejoras que hemos realizado, además de plantear sus dudas”, señaló el jefe policial.

Participación y dinámicas del evento

Para garantizar que la mayor cantidad de asistentes pueda expresarse, las intervenciones verbales de los vecinos tendrán un límite de tiempo. No obstante, las autoridades aseguraron que todas las inquietudes recibirán una respuesta si se entregan por escrito.

Durante los preparativos, surgió el cuestionamiento sobre el posible temor de la comunidad hispana a interactuar con la policía debido a asuntos migratorios. Ante esto, Waters fue tajante al aclarar la postura de su oficina:

“Colaboramos con el ICE o con cualquier agencia federal que solicite nuestra ayuda, es parte de mi deber como sheriff y de nuestra obligación como agentes del orden (...) pero no he visto, y le hablo con total franqueza y honestidad, que la gente nos tema en ninguna circunstancia”.

Alianza contra el crimen

El alguacil insistió en que el acercamiento responde a su política de mantener informada a la ciudadanía de primera mano.

“Esta es nuestra forma de fomentar la transparencia (...), de mi propia voz a sus oídos, para que nos escuchen a nosotros en lugar de tener que recurrir a otras fuentes”, enfatizó, destacando además que se rigen bajo principios policiales enfocados en la aprobación pública. Para Waters, el apoyo de los residentes es vital: “No podemos hacerlo sin la ayuda y la cooperación de un público que aprueba nuestra labor”.

Las seis reuniones programadas comenzarán el próximo lunes 13 en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Los horarios, sedes y detalles específicos de la agenda se encuentran disponibles en las redes sociales oficiales de la Oficina del Alguacil de Jacksonville.

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