Jacksonville, Fla. — La Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés) investiga el asesinato de un adolescente de 18 años.

Según las autoridades, la balacera ocurrió en Cooper Hill, en el bloque 11000 de Bridges Road, a eso de las 12:30 a.m.

El joven ha sido identificado por su familia como Alexander Rutledge. Su madre reveló que iba a la escuela superior Ed White y asistía al Florida Youth Challenge Academy. Además, su madre dice que tenía pensado enlistarse en la Marina.

Asesinan adolescente en el Northside Asesinan adolescente en el Northside

De acuerdo al JSO, cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a la víctima con una herida de bala. El joven fue declarado muerto en la escena. Rutledge fue hallado en una propiedad residencial y las autoridades creen que el presunto tirador y la víctima se conocían. La madre de Rutledge reveló a nuestra estación afiliada, Action News Jax, que el tirador era un amigo de su hijo.

Según el JSO, hasta el momento no se ha revelado ningún arresto y hay varias personas de interés detenidas.

Asimismo, las autoridades informaron que esta investigación sigue en curso.

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