Jacksonville, Fla. — La unidad móvil de mamografías de Ascension St. Vincent’s ofrecerá pruebas de detección de cáncer de mama en un evento abierto al público el martes, 14 de julio, en Agape Family Health, en Jacksonville.

El evento busca remover las barreras para el cuidado preventivo, ofrecer pruebas que podrían salvarle la vida a una mujer y promover la detección temprana.

El evento está pautado de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en 120 King Street, Jacksonville, Fla. 32204.

Las pruebas están disponibles para mujeres elegibles de 40 años en adelante.

De acuerdo al organizador, estarán aceptando seguros médicos, pero no es requerido para estas pruebas. Además hay ayuda financiera disponible para aquellas mujeres que cualifiquen.

Ascension St. Vincent’s ofrece mamografías en Jacksonville

La organización recuerda que la detección temprana es clave para mejorar el desenlace de aquellas mujeres con cáncer.

Según las estadísticas, 1 de cada 8 mujeres será diagnosticada con cáncer de mama en algún punto en sus vidas, por lo que este evento promoverá la detección temprana como una de las herramientas más eficientes para combatir esta enfermedad.

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