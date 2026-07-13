Tormentas de verano en noreste de Florida: peligro latente de rayos

Las tormentas eléctricas son un elemento común del verano en el noreste de Florida, pero su familiaridad no las hace menos peligrosas. Recientemente, un hombre fue impactado por un rayo en el vecindario de Fort Caroline, en el área de Jacksonville, recordándonos que la educación y la prevención sobre este fenómeno son de vital importancia.

Atender las recomendaciones de los expertos reduce significativamente el riesgo de lesiones severas. En este caso reciente, los testigos aseguraron que el cielo estaba completamente despejado cuando se produjo la descarga eléctrica que alcanzó al residente, causándole varias heridas.

¿Cómo cae un rayo sin tormenta aparente?

Para muchos, la caída del rayo fue una sorpresa, pero los expertos advierten que no se necesita experimentar mal tiempo directo para sufrir una descarga. Carlos Anselmi, meteorólogo supervisor del National Weather Service en San Juan, explica la física detrás del fenómeno:

“En estas nubes Cumulonimbus, que son las nubes de tormenta, hay agua tanto en estado líquido como en hielo. Cuando el hielo comienza a interactuar entre sí, esas partículas se van cargando, se carga la nube y ocurre la electricidad estática. Esa carga, a medida que va aumentando, tiene que ser liberada”.

Es en ese momento cuando la energía baja del cielo en forma de rayo. Aunque la población general sabe que debe resguardarse, no siempre se cumple la recomendación a tiempo. José Arturo Garfias, vecino de Jacksonville, hizo un llamado a la comunidad tras el incidente: “Las personas deberían meterse para su casa cuando estén esas tormentas eléctricas, para que no tengan ese peligro de que les pase lo que le pasó a esta persona la semana pasada (...) Las tormentas son algo peligroso, algo de respeto”.

Una zona de alto riesgo

Nuestra región es especialmente propensa a este fenómeno natural debido a condiciones geográficas muy específicas. Según el meteorólogo Anselmi, durante la época de verano, la brisa marina que se forma en las costas de Jacksonville juega un rol fundamental en el desarrollo de estas nubes de tormenta y descargas eléctricas. A esto se le suma actualmente un patrón meteorológico peculiar: una vaguada en la zona, un frente al norte de Jacksonville y una densa humedad tropical proveniente del Golfo de México. El peligro se extiende por la región; la localidad vecina de San Agustín también registró un caso reciente.

Prevención en las costas y playas

Los oficiales de los servicios de emergencia mantienen campañas permanentes de concienciación, con especial énfasis en las personas que se encuentran cerca del agua.

Maxwell Ervanian, del Servicio de Rescate Oceánico de Jax Beach, enfatizó el rol de las autoridades en la costa: “Nuestros socorristas realizan una labor fundamental en la prevención y la alerta cuando se presentan condiciones climáticas peligrosas en la zona. Es muy importante que les recalquemos a todos los bañistas y visitantes de la playa que, al oír truenos, abandonen la playa y busquen refugio”.

La regla de oro de los expertos es simple y puede salvar vidas: si puede escuchar un trueno, está lo suficientemente cerca como para que un rayo lo alcance. En esta temporada, la precaución no es exageración; es un tema de vida o muerte.

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