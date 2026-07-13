Jacksonville, Fla. — La Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés) investiga 6 tiroteos que dejaron personas heridas en Jacksonville durante el fin de semana.

Tiroteo en Bay St.

JSO investiga balacera en Bay St JSO investiga balacera en Bay St

Las autoridades cerraron varios bloques del Downtown en la madrugada del domingo, justo antes de las 3:30 a.m.

De acuerdo a la investigación preliminar, se suscitó una pelea entre varios grupos de mujeres que culminó con un hombre baleado en su cara.

La víctima se encuentra en el hospital en condición crítica.

Otro hombre también resultó herido de bala en su muslo y está en condición estable.

Balacera en Auburn Road

Mientras, otra balacera se registró en el bloque 5600 de Auburn Road el sábado, a eso de las 2:00 p.m.

JSO informó que este tiroteo ocurrió en los apartamentos de San José, en Lakewood.

Vecinos en la zona le informaron a nuestra estación afiliada, Action News Jax, que la balacera involucró a niños.

Un residente de la zona asegura que vió a una madre y un menor siendo transportados al hospital en una ambulancia.

Otra mujer contó que ha visto al Departamento de Niños y Familias en el complejo en varias ocasiones.

Hombre baleado en Baymeadows Road

JSO investiga varios tiroteos durante el fin de semana JSO investiga varios tiroteos durante el fin de semana

Entretanto, JSO indicó que un hombre fue baleado en su cara justo afuera de una barra el viernes en la noche del viernes, a eso de las 11:30 p.m.

La víctima se encuentra en condición estable.

Hombre herido de bala en 103rd St.

Las autoridades investigan otra balacera en el bloque 8820 de 103rd St.

Este tiroteo ocurrió el sábado, a las 8:35 p.m.

De acuerdo al JSO, un hombre llegó al Circle K de esta ubicación con una herida de bala.

JSO indicó que el hombre habría sido baleado en otro lugar antes de llegar al lugar.

La víctima reside en los apartamentos Pointe Grand. Oficiales recibieron una llamada informando sobre un disparo en el complejo, pero no lograron localizar la escena del crimen. Hasta el momento, los investigadores consideran que se trata de un hecho aislado.

Mujeres heridas en Murray Dr.

Por otra parte, dos mujeres resultaron heridas de bala tras una balacera en el bloque 1100 de Murray Dr.

La misma ocurrió el domingo alrededor de las 3:00 a.m.

Investigadores dicen que dos mujeres fueron tiroteadas por otra mujer, quien se encuentra bajo custodia, tras una fiesta en un hogar.

Balacera en Odessa Street

Finalmente, a eso de las 9:31 p.m. del domingo, una balacera se desató en Odessa Street.

Según JSO, un hombre resultó herido de bala en su cabeza tras una pelea con su exnovio mientras manejaba en su carro.

La policía aún busca al sospechoso, ya que este huyó de la escena.

La autoridades le piden a cualquier persona que tenga información sobre este o cualquiera de los tiroteos a comunicarse con el JSO al 904-630-0500, por correo electrónico a jsocrimetips@jaxsheriff.org, o anónimamente a través de Crime Stoppers al 1-866-845-TIPS.

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