Hola Emprende 2026 un evento para todos

St. Augustine, Fla. — La edición 2026 de Hola Emprende se celebrará en St Augustine, este año con la temática de El Poder de la Conexión.

Hola Emprende reúne a líderes y emprendedores en una jornada de innovación, networking, financiación y cultura.

“El enfoque es que cada uno como empresario, si ya tiene un negocio establecido o si estás pensando en abrir un negocio, vaya a este evento, en el que no solamente se puede conocer cómo hacer crecer un negocio sino el cómo poder mantenerlo, que es muy importante y cómo abrirlo,” expresó la presidenta de la Cámara Hispana de la Primera Costa.

El evento es bilingüe, una conferencia y feria empresarial con asistentes del noreste de florida y otras regiones, que cada vez gana más espacios.

Para Joel González, miembro de la junta directiva de la cámara, la expansión, fuera de la ciudad de Jacksonville, llegando a St.Augustine es una buena señal de crecimiento, considerando que la comunidad hispana está distribuida en varios condados.

Innovación y alianzas estratégicas, financiación y acceso a capital, crecimiento empresarial e impacto en la comunidad y emprendimiento y cultura, están entre los puntos que serán abordados por distinguidos ponentes en un evento que se consolida con el tiempo.

La promesa de Hola Emprende es una oportunidad única para conectar con el creciente ecosistema emprendedor de la región.

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