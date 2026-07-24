Investigan como homicidio la muerte de una mujer tras apuñalamiento en Jacksonville

Jacksonville, Fla. — Una mujer murió tras ser apuñalada durante una pelea con otra mujer la tarde del jueves, en la cuadra 2000 de Kings Road, según informó la Oficina del Alguacil de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés).
El caso es investigado como un homicidio.
Los agentes respondieron a un reporte de un presunto apuñalamiento y encontraron a la víctima, de aproximadamente 40 años, con al menos una herida de arma blanca.
Según la investigación preliminar, la mujer sostuvo un altercado físico con otra mujer adulta, durante el cual fue apuñalada con un objeto punzante.
A pesar de la herida, logró caminar hasta una tienda de conveniencia cercana, donde una persona llamó al 911 para solicitar ayuda.
La víctima fue trasladada a un hospital, donde posteriormente murió a causa de sus heridas.
Las autoridades continúan investigando qué provocó la pelea y si alguna de las personas involucradas portaba otra arma. Hasta el momento, dos personas permanecen retenidas para ser entrevistadas, pero no se han anunciado arrestos.
La investigación permanece activa.
Cualquier persona con información sobre el caso puede comunicarse con la Oficina del Alguacil de Jacksonville al 904-630-0500.
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