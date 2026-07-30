Calor extremo podría estar afectando sus medicamentos

Las altas temperaturas no solo representan un riesgo para la salud por la exposición al calor. También pueden afectar la eficacia de algunos medicamentos e incluso aumentar el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor, advirtieron especialistas.

“Sobre todo ahora que estamos en el verano, esto puede alterar la composición química de algunos medicamentos”, explicó Lisette Cullen, educadora del Centro de Información y Envenenamiento de Florida.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), entre los medicamentos que requieren mayor cuidado durante una ola de calor se encuentran la insulina, los autoinyectores de epinefrina (EpiPen), los inhaladores para el asma y algunos medicamentos biológicos.

Cullen recomendó revisar siempre las instrucciones de almacenamiento indicadas en la etiqueta del medicamento, ya que algunos son más sensibles a las altas temperaturas que otros.

Uno de los ejemplos más comunes son los medicamentos inyectables para la diabetes. Abby Kelly, asistente médica de Mission House Clinic, explicó que estos deben mantenerse en un lugar fresco y, si son entregados a domicilio, deben guardarse lo antes posible.

Además, recomendó revisar el indicador de temperatura o de color del empaque, cuando el producto lo incluya. Si el indicador no coincide con las especificaciones del fabricante, aconseja no utilizar el medicamento y comunicarse con la farmacia para solicitar un reemplazo.

Los especialistas también advirtieron que el calor no solo puede afectar la conservación de ciertos medicamentos. Algunos tratamientos pueden dificultar la capacidad del cuerpo para regular su temperatura o favorecer la deshidratación, lo que incrementa el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor.

Kelly explicó que esto puede ocurrir, por ejemplo, con algunos medicamentos utilizados para controlar la presión arterial.

“Es como si, al exponerse al calor extremo, la persona recibiera casi una doble dosis del efecto de su medicamento para la presión arterial”, indicó. Entre los síntomas que pueden presentarse se encuentran mareos, visión borrosa, dolor de cabeza, confusión, fatiga e incluso desmayos.

El doctor Ilan Shapiro, director de Asuntos Médicos de AltaMed, recomendó mantenerse bien hidratado mientras persistan las altas temperaturas, especialmente para quienes toman medicamentos que pueden aumentar la sensibilidad al calor.

“La mejor cosa que podemos hacer, si ya estamos tomando medicamentos, sobre todo en estas oleadas de calor, es asegurarnos de tomar suficiente agua y cuidar nuestra temperatura”, señaló.

Las personas que tengan dudas sobre un medicamento que pudo haber estado expuesto al calor pueden comunicarse con el Centro de Información y Envenenamiento de Florida al 1-800-222-1222 para recibir orientación.

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