Arrestan a joven por vandalizar cámaras de vigilancia en Florida

Las autoridades locales han dejado clara su postura: no van a permitir que se normalice el vandalismo contra los sistemas de lectura automatizada de patentes de vehículos, una medida respaldada por el principio de preservación de la propiedad pública y privada.

A finales del mes de junio, un oficial de policía notó que varias cámaras de la red Flock instaladas en la zona dejaron de emitir alertas de manera repentina. Tras realizar una inspección técnica, se descubrió que los dispositivos habían sido inutilizados con pintura en aerosol.

La investigación avanzó rápidamente gracias a las imágenes de videovigilancia del área. Los detectives identificaron un vehículo rojo ingresando a un estacionamiento; momentos después, se observa a un sujeto aproximarse a una de las cámaras portando una escalera. Reconstruyendo los hechos, la policía determinó que el sospechoso repitió el mismo modus operandi en Atlantic Beach, Neptune Beach y Jacksonville Beach.

La pista condujo al arresto de Isaiah Blair, de 19 años, estudiante del Tallahassee State College. Tras su detención, Blair confesó haber vandalizado los equipos como manifestación de rechazo hacia estos mecanismos de monitoreo.

Un fenómeno en aumento: el movimiento “Deep Flock”

Mark Romano, director de patrullaje de la Oficina del Alguacil de Jacksonville (JSO), señaló que no se trata de un hecho aislado. “Parece ser algo que ocurre a nivel nacional; lo llaman ‘Deep Flock’. Existe la creencia de que estamos rastreando a las personas mediante esas cámaras, por eso hay individuos que intentan dañarlas”, explicó Romano.

División entre los residentes

El uso de esta tecnología genera un debate acalorado en la comunidad, dividiendo opiniones entre el derecho a la privacidad y la seguridad ciudadana.

Por un lado, residentes como Shey Santana expresan su preocupación por el alcance de estos aparatos, señalando que el sistema invade la privacidad de las personas y hace que la gente no se sienta libre. Por otro lado, ciudadanas como Maritza Linares ven con buenos ojos la medida, asegurando que está bien que haya cámaras para captar vehículos y detectar si algún carro resulta sospechoso en la zona.

Finalmente, también están quienes se muestran indiferentes ante la vigilancia. Martín Torres, residente local, afirmó que no le molesta la presencia de los equipos, ya que al manejar correctamente y no tener problemas con la ley, no encuentra razón para huirle a una cámara.

Consecuencias penales severas

Actualmente, Isaiah Blair enfrenta tres cargos por daños criminales, cada uno clasificado como delito grave de tercer grado. Un juez le otorgó el beneficio de la fianza mientras espera la fecha de su juicio.

Las autoridades recordaron que, bajo las leyes del estado de Florida, cualquier persona que sea detenida por destruir, dañar o alterar cámaras de seguridad pública se enfrenta a penalizaciones severas que pueden incluir hasta 5 años de prisión.

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