JEA comienza proyecto para levantar líneas de transmisión

El lunes, 27 de julio, la empresa JEA comenzó a levantar 6 líneas de transmisión eléctrica sobre el río St. John’s.

JEA dice que, como parte de las labores, helicópteros estarán sobrevolando por la zona.

El proyecto se llevará a cabo entre las islas Blount y Reed, cerca de Fort Caroline. Las líneas conectarán a la isla Blount, al norte del río, con Fort Caroline al sur.

Proyecto de JEA El proyecto se llevará a cabo entre las islas Blount y Reed, cerca de Fort Caroline. Las líneas conectarán a la isla Blount, al norte del río, con Fort Caroline al sur.

JEA dice que está levantando estas líneas de transmisión para darle más espacio a los barcos que transitan hacia el Terminal marítimo de Blount Island de JAXPORT.

Impacto en la comunidad

Oficiales dicen que anticipan congestión vehicular en la zona en los vecindarios aledaños, mientras se completan las labores.

Debido al acceso limitado, los equipos y los materiales ingresarán al proyecto a través de los vecindarios de Beacon Hills y St. Johns Landing. El tránsito del proyecto está limitado a trabajadores, equipos de construcción y entregas de materiales.

JEA le pide a los residentes que eviten estacionarse en la carretera para reducir la congestión vehicular y asegurar el paso de los equipos. Asimismo, la empresa asegura que restaurará todas las áreas afectadas cuando se completen las labores.

Impulso económico

Según JEA, este proyecto fortalecerá la economía local y la posición de Jacksonville como un líder en el comercio internacional.

Se estima que las mejoras apoyarán a los más de 15,000 trabajos vinculados al creciente comercio de contenedores en Jacksonville.

Además, JEA espera que el proyecto resulte en mayor comercio, una cadena de suministro más fuerte y una red eléctrica más resiliente para todos sus clientes.

Se espera que el proyecto se complete para verano del 2027.

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