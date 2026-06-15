Escándalo en el Mundial: ¿Gesto racista o broma de un árbitro?

GINEBRA — El organismo de control de la discriminación de la FIFA en la Copa del Mundo instó el lunes a la destitución de un oficial del sistema de videoarbitraje tras parecer realizar un gesto con la mano que asemeja un símbolo supremacista blanco.

Cuando la transmisión oficial del partido inaugural de Alemania contra Curazao el domingo mostró antes del juego al equipo de analistas de video, el australiano Shaun Evans hizo el símbolo de “OK” con su mano derecha frente a su pierna derecha. Aunque el partido se jugó en Houston, los oficiales de video trabajan en Dallas, en el centro de transmisión de la Copa del Mundo.

En 2019, el gesto —en el que el pulgar y el índice se tocan formando un círculo y los demás dedos quedan extendidos— fue catalogado como un símbolo de odio por la Liga Antidifamación (ADL), con sede en Nueva York.

“La asesoría de nuestros expertos indica que el gesto utilizado se asemeja claramente a un símbolo de la mano ‘OK’ invertido, utilizado como un símbolo de ‘poder blanco’ en círculos globales de extrema derecha”, declaró la red Fare, un socio histórico de la FIFA y de la UEFA (el organismo rector del fútbol europeo) encargado de monitorear cánticos, banderas y símbolos racistas y discriminatorios en partidos internacionales.

“Es evidente que este oficial no debería tener ninguna otra función en esta Copa del Mundo”, afirmó Fare en su comunicado, calificando el gesto de “neonazi”.

Se solicitó un comentario a la FIFA.

En Australia, se contactó a la Asociación de Árbitros de Fútbol Profesional y al organismo rector, Football Australia, para obtener comentarios.

No quedó claro si Evans, quien trabaja en su segunda Copa del Mundo consecutiva y en su primer partido de esta edición, estaba haciendo un gesto político o jugando una broma de un juego infantil.

El juego del “te pillé” o “el juego del círculo” (circle game) consiste en que alguien muestra una señal de OK invertida por debajo de la cintura y le da un puñetazo en el hombro a cualquiera que la mire.

Este gesto fue apropiado hace una década como una señal de supremacía blanca, comenzando como un engaño en el foro de mensajes en línea de extrema derecha 4chan.

La señal captó la atención mundial en marzo de 2019 en Nueva Zelanda, luego de ser realizada durante la primera comparecencia ante el tribunal del tirador supremacista blanco que asesinó a 51 fieles musulmanes en dos mezquitas en Christchurch.

Más tarde en 2019, cuando la señal fue designada como símbolo de odio, Oren Segal, director del Centro sobre Extremismo de la ADL, señaló que el contexto es clave para interpretar si un símbolo de “OK” es odioso o inofensivo.

En ese momento, declaró: “Hay un volumen de uso tan considerable con fines de odio que consideramos importante añadirlo”.

Evans se encuentra entre los 30 analistas de videoarbitraje seleccionados por la FIFA para trabajar en la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

“¿Por qué un supervisor del VAR utiliza este símbolo en un evento de fútbol mundial en el preciso momento en que sabe que las cámaras lo están enfocando?”, cuestionó Fare. “Observamos que en los dos partidos posteriores parece que los directores de televisión han dejado de presentar al panel del VAR a la audiencia televisiva”.

El redactor de deportes de AP, John Pye, en Brisbane, Australia, contribuyó a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Noticias Jacksonville revisó la traducción.

Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup

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