Johnson & Johnson invertirá millones en nueva planta en Jacksonville

En un movimiento estratégico que promete redefinir el panorama industrial de la región, la multinacional Johnson & Johnson anunció una monumental inversión de $1.000 millones de dólares destinada a la expansión de sus operaciones en Jacksonville. Este capital se enfocará en la construcción de una nueva planta, con el objetivo de impulsar el empleo local y consolidar la manufactura a nivel nacional.

Esta inyección económica en Florida no es un hecho aislado. Forma parte de un ambicioso plan de la compañía a gran escala en los Estados Unidos, el cual contempla una inversión global de $55.000 millones de dólares en manufactura, investigación, desarrollo y tecnología, proyectado para ejecutarse hasta principios de 2029.

La sede de la división de visión de Johnson & Johnson ha estado arraigada en Jacksonville durante los últimos 40 años. Actualmente, de estas instalaciones sale el 90% de los lentes de contacto Acuvue que se distribuyen en el mercado.

Con un impacto económico anual que ya alcanza los $6.000 millones de dólares en el estado de Florida, la empresa busca potenciar aún más estas cifras con su nuevo proyecto.

Impacto laboral y plazos

Los beneficios directos para la comunidad local se verán reflejados en el mercado de trabajo:

Se estima que la inversión respaldará más de 3.500 empleos en el área de Jacksonville.

Las obras de construcción de la nueva infraestructura ya se encuentran en marcha.

Se prevé que la planta esté completamente operativa para el año 2028.

Este crecimiento no solo asegura la permanencia a largo plazo de la compañía en la ciudad, sino que posiciona a Jacksonville como un nodo clave de innovación tecnológica y producción médica para los próximos años.

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