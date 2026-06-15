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Johnson & Johnson invertirá millones en nueva planta en Jacksonville

La compañía planea una mega inversión que transformará el empleo en el noreste de Florida

By ActionNewsJax.com News Staff
Johnson & Johnson invests more than $1 billion to Strengthen U.S. Vision Manufacturing in Jacksonville Source: Johnson & Johnson (Johnson & Johnson/Johnson & Johnson)
By ActionNewsJax.com News Staff

En un movimiento estratégico que promete redefinir el panorama industrial de la región, la multinacional Johnson & Johnson anunció una monumental inversión de $1.000 millones de dólares destinada a la expansión de sus operaciones en Jacksonville. Este capital se enfocará en la construcción de una nueva planta, con el objetivo de impulsar el empleo local y consolidar la manufactura a nivel nacional.

Esta inyección económica en Florida no es un hecho aislado. Forma parte de un ambicioso plan de la compañía a gran escala en los Estados Unidos, el cual contempla una inversión global de $55.000 millones de dólares en manufactura, investigación, desarrollo y tecnología, proyectado para ejecutarse hasta principios de 2029.

La sede de la división de visión de Johnson & Johnson ha estado arraigada en Jacksonville durante los últimos 40 años. Actualmente, de estas instalaciones sale el 90% de los lentes de contacto Acuvue que se distribuyen en el mercado.

Con un impacto económico anual que ya alcanza los $6.000 millones de dólares en el estado de Florida, la empresa busca potenciar aún más estas cifras con su nuevo proyecto.

Impacto laboral y plazos

Los beneficios directos para la comunidad local se verán reflejados en el mercado de trabajo:

  • Se estima que la inversión respaldará más de 3.500 empleos en el área de Jacksonville.
  • Las obras de construcción de la nueva infraestructura ya se encuentran en marcha.
  • Se prevé que la planta esté completamente operativa para el año 2028.

Este crecimiento no solo asegura la permanencia a largo plazo de la compañía en la ciudad, sino que posiciona a Jacksonville como un nodo clave de innovación tecnológica y producción médica para los próximos años.

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