Más de 100 nuevas leyes en Florida desde el 1 de julio: ¿Cómo te afectan?

JACKSONVILLE, Fla — Más de un centenar de nuevas leyes aprobadas por la Legislatura de Florida y firmadas por el gobernador Ron DeSantis entrarán en vigor el próximo 1 de julio, impactando áreas que incluyen educación, seguridad pública, salud, navegación, bienestar animal y construcción.

Entre las medidas más destacadas figura una reforma relacionada con los infractores habituales de tránsito. La nueva legislación añade el delito de conducir sin una licencia válida a la lista de infracciones que pueden llevar a una persona a ser designada como infractor habitual de tránsito, una condición que puede derivar en cargos por delito grave en futuras violaciones.

En el ámbito educativo, Florida implementará nuevos programas de mentoría para maestros con el objetivo de mejorar el desempeño de escuelas con bajas calificaciones académicas. Además, se ampliarán requisitos relacionados con la seguridad escolar y la capacitación de personal educativo.

Las nuevas leyes también incluyen cambios para los propietarios de embarcaciones. La llamada “Ley de Libertad para Navegantes” limita las inspecciones y detenciones de embarcaciones por parte de las autoridades, exigiendo una causa probable para ciertas intervenciones policiales.

En materia de salud, los veterinarios estarán obligados a informar claramente a los dueños de mascotas sobre su derecho a recibir recetas médicas por escrito y a elegir la farmacia donde desean adquirir los medicamentos. Además, se eliminará un límite de cobro anticipado para tratamientos quiroprácticos.

Otra medida relevante modifica el lenguaje legal estatal al reemplazar el término “pornografía infantil” por “material de abuso sexual infantil”, sin alterar las sanciones existentes relacionadas con esos delitos.

Para los propietarios de viviendas, una nueva ley permitirá realizar ciertos trabajos de construcción y remodelación valorados en menos de $7,500 sin necesidad de obtener permisos de construcción, aunque seguirán existiendo excepciones para trabajos eléctricos, estructurales, de plomería y otras áreas consideradas críticas para la seguridad.

Asimismo, Florida reforzará la protección de espacios naturales mediante la entrada en vigor de la Ley de Preservación de los Parques Estatales, que prohíbe la construcción de campos de golf, hoteles y otras instalaciones recreativas dentro de los parques estatales.

Según autoridades estatales, la mayoría de las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse el 1 de julio, aunque algunas leyes aprobadas durante la sesión legislativa de 2026 entrarán en vigor en fechas posteriores.

Aquí algunas de ellas:

HB 35 – Infractores Habituales de Tránsito

Agrega el delito de conducir sin una licencia válida a la lista de infracciones que pueden convertir a una persona en un “infractor habitual de tránsito” bajo la ley estatal.

HB 177 – Oficinas Regionales de Defensa Legal

Permite que los tribunales asignen otro organismo regional de defensa pública cuando exista un conflicto de interés que impida representar a una persona indigente que enfrenta la pena de muerte, antes de recurrir a abogados privados más costosos.

HB 199 – Asuntos de Veteranos

Facilita que veteranos elegibles y miembros del servicio militar ingresen a tribunales especializados de tratamiento. La decisión recaerá en el juez y no en los fiscales. También permite la participación de personas condenadas por ciertos delitos graves no violentos como condición de su libertad condicional.

HB 245 – Terminología sobre Explotación Infantil

Sustituye el término legal “pornografía infantil” por “material de abuso sexual infantil”, enfatizando que los menores involucrados son víctimas. La ley no modifica la definición ni el procesamiento de estos delitos.

HB 271 – Compañías de Fianzas Extranjeras

Exige que las compañías de fianzas establecidas fuera de Florida o fuera de Estados Unidos cumplan con los mismos requisitos de informes financieros que las empresas locales, incluyendo la divulgación detallada de ingresos, tarifas e impuestos.

HB 277 – Violencia Doméstica y Órdenes de Protección

Refuerza las leyes contra la violencia doméstica mediante sanciones más severas para reincidentes, mayor asistencia económica para las víctimas y un programa piloto de monitoreo electrónico para ciertos ofensores bajo supervisión.

HB 445 – Delitos Peligrosos

Añade determinados delitos relacionados con pornografía informática y explotación infantil a la lista estatal de “delitos peligrosos”, limitando significativamente las opciones de libertad bajo fianza y liberación previa al juicio.

HB 477 – Parafernalia de Drogas

Actualiza las definiciones legales y los criterios de aplicación relacionados con la posesión y uso de parafernalia asociada al consumo de drogas ilícitas.

HB 559 – Bienestar Animal

Convierte en un delito grave de tercer grado que un adulto involucre a menores en actos de maltrato animal severo. También exige evaluaciones o tratamientos psicológicos ordenados por un tribunal para menores infractores, aumenta las sanciones por peleas de animales y amplía el registro público estatal de maltratadores de animales hasta por diez años.

HB 565 – Agencia para Personas con Discapacidades

Amplía los servicios estatales para incluir a personas con el síndrome Tatton-Brown-Rahman. Además, requiere verificaciones de antecedentes para empleados de centros residenciales y programas diurnos y ordena una revisión integral de los servicios de apoyo.

SB 212 – Delincuentes y Depredadores Sexuales

Endurece las restricciones para delincuentes sexuales condenados, prohibiéndoles vivir, trabajar o permanecer cerca de lugares donde se reúnen menores. La ley añade específicamente las piscinas públicas a las zonas restringidas y amplía la autoridad policial para realizar arrestos sin orden judicial por violaciones de estas normas.

SB 296 – Sistema de Alertas por Violencia Doméstica

Ordena un estudio estatal para evaluar la viabilidad de implementar un sistema especializado de alertas al 911 para casos de violencia doméstica y violencia en relaciones de pareja.

SB 298 – Registros Públicos y Víctimas de Violencia Doméstica

Protege información personal como direcciones, números telefónicos y números de Seguro Social de víctimas inscritas en el programa estatal de confidencialidad, limitando el acceso público a esos datos.

SB 418 – Trastorno del Espectro Autista y las Fuerzas del Orden

Establece criterios estandarizados para la identificación e interacción de agentes policiales con personas dentro del espectro autista.

SB 436 – Agresión Grave (Felony Battery)

Actualiza los criterios relacionados con el seguimiento, clasificación y sentencias aplicables a delitos de agresión agravada o agresión grave.

HB 491 – Contenido Basado en la Fe

Autoriza la inclusión de programas y materiales educativos basados en principios religiosos dentro de programas estatales aprobados para ofensores condenados por violencia doméstica.

SB 590 – Prescripción de Delitos

Extiende el plazo durante el cual el Estado puede procesar a personas que no reporten sospechas de abuso infantil, negligencia o abuso sexual contra menores.

SB 656 – Delitos de Internet Contra Menores

Actualiza y renombra programas estatales de subvenciones destinados a combatir la explotación infantil en línea.

SB 820 – Informes de Tribunales de Solución de Problemas

Exige que los 182 tribunales colaborativos especializados del estado presenten datos adicionales sobre desempeño, cumplimiento de tratamientos y tasas de graduación de programas para evaluar su efectividad.

HB 178 – Atletismo Escolar y Financiamiento

Permite que entrenadores de escuelas secundarias usen fondos personales, dentro de límites establecidos, para brindar apoyo económico a estudiantes atletas que lo necesiten.

HB 453 – Alternativas para el Diploma de Escuela Superior

Crea vías alternativas para que los estudiantes puedan sustituir ciertos créditos obligatorios, incluyendo educación física y artes escénicas, mediante cursos o actividades aprobadas.

HB 538 – Actividades Extracurriculares

Revisa las normas estatales sobre elegibilidad de estudiantes para participar en actividades extracurriculares y modifica estructuras relacionadas con la compensación de entrenadores.

HB 561 – Preparación y Reincorporación de Educadores

Facilita el proceso para que maestros con licencias vencidas puedan renovar sus credenciales y regresar a las aulas, como parte de los esfuerzos para atender la escasez de docentes.

HB 1115 – Educación en Consejería Genética

Establece subvenciones respaldadas por el estado para ampliar programas de educación postsecundaria en consejería genética.

SB 124 – Escuela Virtual de Florida

Actualiza la operación de Florida Virtual School. Elimina la prioridad de matrícula para ciertos grupos, amplía las facultades de contratación de su junta directiva, simplifica los informes anuales, asegura que todos los estudiantes cuenten para fines de financiamiento estatal y exige que los distritos escolares proporcionen personal para supervisar a estudiantes de FLVS durante exámenes estatales.

SB 182 – Mentores para Maestros

Establece un marco formal de capacitación y mentoría entre educadores, con énfasis en escuelas públicas con bajo desempeño académico.

SB 824 – Terrenos No Mejorados de Distritos Escolares

Exige que los distritos escolares presenten anualmente al estado una lista detallada de los terrenos vacíos o no desarrollados que poseen. El estado recopilará esa información en un informe público para evaluar cuánta tierra sin uso mantienen los distritos escolares.

SB 1246 – Vinculación de la Industria con la Educación en Enfermería

Amplía el fondo LINE para atender de manera más amplia la escasez de personal en áreas críticas de salud, enfermería y ciencias.

HB 1279 – Paquete General de Educación

Implementa varios cambios administrativos dentro del sistema universitario estatal y el Departamento de Educación de Florida.

SB 1690 – Cuidado Infantil y Educación Temprana

Actualiza las leyes de cuidado infantil en Florida. Requiere mayor transparencia pública para centros de cuidado infantil, protege a proveedores en el hogar contra discriminación por parte de aseguradoras y crea nuevos fondos y programas de capacitación para fortalecer la educación temprana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Noticias Jacksonville revisó la traducción.

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