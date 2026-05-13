Estado de Florida demanda a Jacksonville por presunto registro ilegal de armas

Jacksonville, Fla. — El Fiscal General de Florida ha iniciado un proceso legal contra la ciudad de Jacksonville, alegando la creación y mantenimiento de un registro de armas de fuego en dependencias públicas, una práctica prohibida bajo los estatutos estatales.

La demanda busca una indemnización de 5 millones de dólares, lo que ha generado un intenso debate sobre la autonomía municipal y la gestión de la seguridad pública.

La controversia se centra en la recopilación de datos de ciudadanos que portan armas al ingresar a edificios municipales. Mientras que el estado lo califica como un “registro ilegal”, fuentes cercanas al caso sugieren que la medida se implementó originalmente con fines logísticos de seguridad.

“Estamos demandando a la ciudad de Jacksonville por mantener, a sabiendas, un registro de armas”, declaró el Fiscal General, James Uthmeier, subrayando que la falta fue deliberada. Para el análisis jurídico, la clave reside en la negligencia frente a la intención.

El abogado José Rivas señala que el tribunal deberá ponderar el derecho constitucional a la privacidad frente a los protocolos de seguridad física de los edificios.

Para prevalecer en esta demanda civil, la fiscalía debe demostrar que la municipalidad tenía una obligación legal clara y que existió una ruptura consciente de dicha responsabilidad, explicó Rivas.

Según el experto, el registro buscaba cuantificar el flujo de armamento para determinar el nivel de seguridad necesario en cada recinto, más que fiscalizar a los propietarios de forma individual.

El sector político local ha reaccionado con preocupación ante el impacto fiscal que supondría una sentencia desfavorable.

El concejal Jimmy Peluso calificó la acción del estado como una presión innecesaria sobre las arcas de la ciudad.

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