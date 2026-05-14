Fiscal General de Florida evalúa cargos contra hombre captado golpeando perro en el Condado de Clay

Condado de ClAY, Fla. — La Oficina del Fiscal General del Estado está evaluando si someterá cargos criminales contra un hombre, que aparece en un video que se ha tornado viral, golpeando a un perro en el Condado de Clay.

El vídeo, que ha generado más de 500 mil vistas en las redes sociales, fue grabado por Brian DeAntonio, un investigador privado, quien trabajaba en otro caso en la zona, cuando vió el incidente

Video capta abuso animal en Condado de Clay Video capta abuso animal en Condado de Clay

En el video se puede ver a un hombre aparentemente golpeando al animal varias veces, con una correa para perros, antes de coger al perro y arrastrarlo de vuelta dentro de un apartamento. Según DeAntonio, el incidente ocurrió el pasado 3 de mayo, en Oakleaf Plantation.

Según relató, él vio al perro salir corriendo del apartamento en múltiples ocasiones. Tras observar el incidente, él dice que inmediatamente llamó a la Oficina del Sheriff del Condado de Clay (CCSO, por sus siglas en inglés).

“Cualquiera que ve este video se queda absolutamente atónito ante lo que ve,” enfatizó DeAntonio. Sobre la respuesta de los alguaciles, aseguró que le dijeron que no se preocupara y que se encargarían de la situación. — Brian DeAntonio

DeAntonio contó que habló con un oficial de control animal, quien estaba en el vecindario para atender otro asunto y que, tras mirar el video, el agente le dijo que “definitivamente era abuso animal”.

Unas horas después del incidente, DeAntonio le preguntó a la oficina del alguacil por una actualización y le dijeron que el animal se quedaría en la residencia por el momento.

“La respuesta fue impactante”, expresó DeAntonio. “Fue: ‘No era un cinturón, como pensábamos; era solo una correa con la que azotó al perro’, junto con otras concesiones que hizo el sheriff. Estaba furioso”.

DeAntonio dice que no anticipó la respuesta que ha recibido el video, tras publicarlo en sus redes. Entre Facebook e instagram, la publicación ha recibido más de 500 mil vistas y miles de comentarios denunciando la situación.

“No esperaba en absoluto la respuesta que recibí, pero hay mucha gente ahí fuera que ama a los animales”, aseguró DeAntonio. “Hemos estado recibiendo respuestas no solo de todo el país, sino de todo el mundo.”

Luego, DeAntonio contó que un detective lo contactó poco después de subir el video.

“Cuando logré hablar con el detective por teléfono, se notaba que estaba bastante molesto por la exposición que tenía este tipo”, declaró DeAntonio. “Pero, al mismo tiempo, era el único dispuesto a hacer algo al respecto”.

DeAntonio afirmó que el detective que estaba en la escena logró que el hombre voluntariamente entregará el perro. Ahora, la CCSO dice que el perro está bajo custodia del Servicio de Animales del Condado de Clay y que el animal está siendo examinado para más indicios de abuso.

Cabe destacar que el fiscal del estado sigue evaluando si radicará cargos contra el dueño, lo que también determinará si su identidad será revelada.

“Me alegra enormemente que el perro ya no esté en la casa y se encuentre a salvo, [pero] quiero que este sujeto cargue con un antecedente por crueldad animal”, indicó DeAntonio. “No queremos que este individuo vuelva a tener otro perro, porque, de lo contrario, lo único que estaría haciendo es retirar a un perro para que sea reemplazado por otro”. — Brian DeAntonio

Noticias Jacksonville, en colaboración con Action News Jax, se comunicó con la CCSO, para una entrevista, pero no tenían a nadie disponible.

Sin embargo, aclararon que este caso sigue bajo investigación.

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