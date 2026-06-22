Motociclista muere tras chocar contra poste de concreto en Southside

JACKSONVILLE, Fla. — Un trágico accidente vial cobró la vida de un motociclista en las primeras horas de este lunes en el sector de Southside de Jacksonville, según informaron las autoridades locales.

El incidente se registró aproximadamente a la 1:45 a.m. en la cuadra 5500 de Shad Road, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Policía de Jacksonville.

Según el informe oficial, dos motociclistas se desplazaban en dirección este por Shad Road cuando uno de ellos perdió el control, se salió de la calzada e impactó directamente contra un poste de concreto ubicado en la intersección con Florida Mining Boulevard.

El conductor accidentado, un hombre de aproximadamente veintitantos años, sufrió heridas de gravedad y fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Las autoridades correspondientes mantienen una investigación abierta para determinar las causas del siniestro.

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