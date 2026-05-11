Se expresa hermano de hombre tiroteado mortalmente por alguaciles

Condado de Clay — La Oficina del Sheriff del Condado de Clay reveló los videos de las cámaras corporales, que captaron el momento en que un hombre fue baleado mortalmente por alguaciles este pasado domingo, 10 de mayo.

El incidente ocurrió cuando agentes llegaron a un hogar, ubicado en Pebble Stone Court, en Oakleaf Plantation, para asistir al Departamento de Niños y Familias con una investigación.

Allí, descubrieron que una persona en el hogar presuntamente tenía una orden de arresto de otro estado.

De acuerdo a la Sheriff Michelle Cook, los alguaciles estaban intentando confirmar la orden, cuando el sospechoso se armó con dos cuchillos y alegadamente se tornó violento.

El video publicado por las autoridades muestra al hombre con los cuchillos en sus manos, mientras estaba en el piso, a unos pies de los alguaciles.

En el video se puede escuchar al sujeto en un aparente estado de crisis.

Eventualmente, el incidente escaló y el sospechoso se movió al patio trasero del hogar, donde uno de los agentes le disparó.

La familia del hombre ahora está incrédula ante lo sucedido y denunciaron el hecho que recibió varias descargar de un taser mientras estaba en el piso.

“No podía moverse, mi hermano era discapacitado. tenía una discapacidad tan grande que cualquiera podía empujarlo,” declaró su hermano, quien optó por no proveer su nombre

Su hermano también indicó que la víctima había tenido problemas con depresión en el pasado, pero que en los últimos años había cambiado su vida para el bien. Asimismo, dejó sentir que está devastado por la pérdida de su ser querido.

“Como policía, uno tiene que saber cómo calmar una situación, mejorarla, no empeorarla, ” enfatizó Leroy Edwards, un vecino quien aseguró que los alguaciles debieron haber hecho más para evitar el uso de fuerza letal.

Ahora, el Departamento Policial del Estado de Florida y la Oficina del Fiscal del Estado están llevando a cabo una investigación independiente sobre el tiroteo.

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