Se expresa madre de estudante de JROTC alegadamente abusado por instructor

Jacksonville, Fla. — La madre de un estudiante del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Juvenil (JROTC, por sus siglas en inglés) denunció que su hijo alegadamente fue forzado por su instructor a caminar a su compañero de clase como un perro.

Tras la denuncia, las autoridades arrestaron a Cail Morris, un ex instructor en la de JROTC, en la escuela superior Sandalwood High y lo acusaron de abuso infantil.

Sin embargo, la madre del joven, Diana, está indignada, ya que ella alega que el distrito escolar nunca la llamó para informarle sobre el arresto de Morris.

“Estoy indignada. Es una barbaridad, ” denunció Diana.

Según la orden de arresto de Morris, en marzo, dos estudiantes se equivocaron del rango de alguien y Morris le dijo que había “perros en la perrera”.

Luego, el reporte indica que Morris ordenó a la estudiante a “poner el cinturón alrededor de su cuello como una correa” y “á hacer trucos como un perro”. De acuerdo a la investigación, todo quedó captado en video.

Nuestra estación afiliada, Action News Jax, conversó con el hijo Diana en marzo, la semana que ocurrió el incidente. No lo estamos identificando en esta historia por razones de seguridad.

“Fue cruel e inhumano. Me sentí verdaderamente humillado”, contó el joven.

La orden de arresto de Morris también describió otro incidente, en el cual alegadamente le ordenó a un estudiante que le diera comandos a otro menor como si fuese un perro, a cambio de una soda.

El reporte indica que el estudiante cumplió con la orden hasta que Morris le quitó su gorra y la tiró al piso y le dijo a la víctima que la buscara. Cuando el estudiante intentó recoger la gorra con su mano, Morris le dijo: “No, recógela como un perro”.

En respuesta a porque Diana no fue notificada del arresto de Morris, las Escuelas Públicas del Condado de Duval y el Departamento de la Policía de las Escuelas Públicas del Condado de Duval emitieron el siguiente comunicado:

“La Policía Escolar del Condado de Duval se ha puesto en contacto con la familia de la persona identificada como víctima en el informe policial para notificarles sobre este arresto. Además, el liderato escolar siguió todos los protocolos pertinentes para escalar este asunto, lo que incluyó reportar el caso a las autoridades policiales, notificar al Departamento de Niños y Familias y contactar a las familias de los estudiantes directamente involucrados. La conducta reportada es inaceptable y no se alinea con las altas expectativas que tenemos para nuestros educadores, ni con nuestro inquebrantable compromiso con la dignidad, la seguridad y el bienestar de los estudiantes.” — Comunicado de las Escuelas Públicas del Condado de Duval y el Departamento de la Policía de las Escuelas Públicas del Condado de Duval

Morris actualmente está libre bajo fianza y de acuerdo a la policía, renunció a su posición en la escuela en marzo.

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