A señas pero llegó: La madre hondureña que venció el miedo por su hija

Jacksonville, Fla. — En la víspera del Día de las Madres, la historia de Biky Robles resuena como un testimonio de resiliencia. Como madre soltera y refugiada hondureña, Robles ha enfrentado desafíos monumentales, pero en Jacksonville encontró una mano amiga que le devolvió la esperanza: la organización Caridades Católicas (Catholic Charities Jacksonville).

Un apoyo que va más allá de los alimentos

Ubicada en el corazón de la comunidad, la sede de Caridades Católicas se ha convertido en un faro de estabilidad para cientos de familias. Aunque son conocidos por su despensa de alimentos, su impacto es integral.

“Hemos logrado cosas que tal vez nunca imaginamos encontrarnos. Personas en el camino de buen corazón”, comenta Biky Robles conmovida, al reflexionar sobre cómo su vida y la de su hija de 10 años han cambiado gracias al apoyo recibido.

Biky Robles Biky Robles narra su inspiradora historia tras emigrar a Estados Unidos de Honduras.

Robles forma parte del programa de Casos para Comunidades Preferidas, una iniciativa que ayuda a los participantes a alcanzar la autosuficiencia mediante servicios esenciales.

Alcance y servicios en Jacksonville

La magnitud de la ayuda que ofrece la organización es notable. Según Frances Luna, Directora de Programas de la entidad, el apoyo no se limita a la entrega de víveres.

Educación: Clases de inglés para facilitar la integración laboral

Clases de inglés para facilitar la integración laboral Asistencia Financiera: Fondos de emergencia para familias en crisis que no pueden cubrir gastos básicos

Fondos de emergencia para familias en crisis que no pueden cubrir gastos básicos Seguridad Alimentaria:

120 familias asistidas semanalmente en la despensa

asistidas semanalmente en la despensa

500 bolsas de comida distribuidas al mes.

de comida distribuidas al mes.

Programas específicos para estudiantes locales, adultos mayores y víctimas de tráfico humano

Para madres como Biky, esta ayuda es el equilibrio entre pagar la renta o poner comida en la mesa.

“A veces quedamos [ajustados] con la renta o los alimentos, pero con la ayuda de ellos, salimos adelante”, explica.

Un mensaje de valentía

Más allá de los recursos, la historia de Biky es una lección de persistencia. A pesar de la barrera del idioma, su determinación por encontrar ayuda para su hija la llevó a recorrer las calles de la ciudad hasta encontrar las oficinas de la organización.

“No hay que tener pena”, aconseja Robles a quienes pasan por situaciones similares. “Yo me tiré al Downtown sin saber inglés... anduve preguntando y no me rendí. A señas, pero llegué”.

¿Necesita ayuda o desea colaborar?

Si usted o alguien que conoce necesita acceder a estos servicios, o si desea apoyar la labor de esta organización, puede encontrar toda la información detallada en su sitio web oficial: CCBJAX.org.

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