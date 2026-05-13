St. Johns busca voluntarios para el Turtletown USA Beach Cleanup

El condado de St. Johns está buscando voluntarios para ayudar a limpiar las playas locales, de cara a la temporada de anidamiento de tortugas marinas.

El evento es la edición 23 de Turtletown USA Beach Cleanup y se llevará a cabo este sábado, 16 de mayo, de 8 a.m. a 11 a.m.

No se requiere registración previa para asistir y aquellos interesados pueden acudir a las siguientes ubicaciones:

Vilano Beach en 2750 Anahma Drive

10th Street Beach Access en 510 A1A Beach Boulevard

Crescent Beach en 6930 A1A South

Los materiales de limpieza serán entregados por los organizadores y habrán formularios de servicio comunitario.

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