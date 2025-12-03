Adolescente de Jacksonville acusado de apuñalar y matar a su padre en Lakeshore

JACKSONVILLE, Fla. — ACTUALIZACIÓN: La policía de Jacksonville dio a conocer más detalles sobre la muerte por apuñalamiento de un hombre el martes por la noche en la comunidad de Lakeshore.

El hombre fallecido se llamaba Jervas Williams. La policía informó que fue apuñalado varias veces por su hijo, Syr Williams, de 17 años.

El adolescente se encuentra bajo custodia, según la policía. Fue arrestado la madrugada del miércoles.

Un hombre falleció tras ser apuñalado el martes por la noche en el vecindario de Lakeshore en Jacksonville.

El incidente ocurrió alrededor de las 7 p. m. en la cuadra 4600 de Wheeler Avenue.

La policía de Jacksonville llegó a la dirección tras el reporte de una persona apuñalada, según un comunicado de prensa.

Los agentes llegaron y encontraron a un hombre de unos 35 años con múltiples heridas de arma blanca, según el comunicado.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville lo declaró muerto, según el comunicado.

No se realizaron arrestos, pero la policía detuvo a varias personas y está hablando con ellas sobre lo ocurrido, según el comunicado.

“En este momento, no conocemos las circunstancias del incidente ni las relaciones de los involucrados”, dijo la policía.

