Algunos invitados del Festival del Cangrejo Azul enojados por la comida cara

PALATKA, Fla. — Muchos de los asistentes al Festival del Cangrejo Azul en Palatka el fin de semana pasado quedaron decepcionados con el evento de este año.

Dijeron que el festival anual de tres días se caracterizó por los altos precios de la comida, la escasez de vendedores y la ausencia de un carnaval como el de años anteriores.

El Festival del Cangrejo Azul de Palatka es una tradición anual y lo ha sido durante casi 30 años.

Sin embargo, este año algunos asistentes al festival quedaron decepcionados con el evento.

“Me hizo sentir como si hubiera desperdiciado todo un viaje a Palatka”, dijo Andie Dann, asistente del festival. “Me pregunto si asistiré el año que viene o cualquier otro año después de este.”

Dann lleva 20 años asistiendo al Festival del Cangrejo Azul de Palatka. Algunas de las quejas que ella y otras personas tenían eran sobre los altos precios de la comida.

“Este es un festival de pueblo. No necesitamos precios de gran ciudad,” dijo Dann.

Larissa Ricketts-Owens es propietaria de Modern Reality en el centro de Palatka. Lleva años asistiendo al festival y se sorprendió al ver lo cara que estaba la comida este año.

“Compré un rollo de langosta en uno de los food trucks y me costó $39 por un rollo que literalmente tenía cuatro piezas de langosta servida con un pan duro,” dijo Ricketts-Owens.

Otra foto enviada a Action News Jax muestra una pata de cangrejo real que un asistente compró en el festival durante el fin de semana. Dijo que le costó $50.

Durante los últimos cuatro años, el festival ha sido producido por Ancient City Entertainment. La ciudad de Palatka es uno de los principales patrocinadores del festival.

Eddie Cutwright, Director de Asuntos Comunitarios de la ciudad de Palatka, afirma que la ciudad no tuvo ninguna participación en la determinación de los precios.

“La ciudad no estaba a cargo de nada relacionado con el evento,” dijo Cutwright. “Solo la ayudamos (a Ancient City Entertainment) con el personal y también con el bloqueo de calles para el evento. A cualquier vendedor o persona que pasara por esa zona se le asignaron lugares y se le reservó un lugar a través de ella.”

Nos comunicamos con Ancient City Entertainment y nos proporcionaron una declaración:

“Me llamo Jeanetta Cebollero y he sido directora del Festival del Cangrejo Azul de Palatka durante los últimos cuatro años. Desde entonces, hemos revitalizado la imagen de marca y el marketing de la ciudad. Trabajé arduamente para traer artistas nacionales e incluir nuevas atracciones y vendedores.

“He trabajado junto con la ciudad de Palatka durante cuatro años para ejecutar este proyecto. Cada año, han realizado recortes significativos en la financiación y han tenido una tasa de rotación administrativa alarmante que ha afectado desproporcionadamente el éxito del evento.

“Este año, en particular, la ciudad de Palatka decidió realizar cambios muy significativos en la ubicación del festival para complacer a los comerciantes de la avenida St. Johns. Esto trasladó a los vendedores a un espacio en la marina donde ya habíamos reservado un carnaval en años anteriores. Decidieron no seguir adelante con el carnaval. También votaron por no asignar fondos de marketing al evento este año provenientes del Consejo de Desarrollo Turístico, que ha sido crucial en el pasado para el éxito en atraer visitantes a su evento turístico insignia y más grande del año.

“Tras ocho meses intentando que aprobaran un contrato, finalmente optaron por un enfoque de mínimo esfuerzo.

“En resumen, estamos decepcionados con la renovación del contrato de colaboración que decidieron los comisionados de la ciudad de Palatka, pero nos gustaría reconocer el arduo trabajo de los trabajadores de saneamiento, parques y recreación, y los trabajadores y organizadores del festival, quienes son los que están en el terreno.

“Saludos cordiales,

Jeanetta Cebollero"

En cuanto a los cambios en el carnaval y la huella mencionados en el comunicado de Ancient City Entertainment, Wright afirmó que conversaron sobre la decisión.

“Aparte del tema del tráfico peatonal para trasladarlo a la calle 4, fue una conversación que tuvimos desde el principio como grupo. Fue simplemente para intentar adaptarnos a algunas cuestiones cuando dijimos que no lo traeríamos, y cuando ella nos dijo, y acordamos que no traerían el carnaval de vuelta, debido a algunos problemas con el carnaval del año pasado. Así fue como se redujo la huella peatonal. En cuanto a los vendedores y todo lo relacionado, es responsabilidad del coordinador,” dijo Cutwright.

Traducido al español por Aleny Villa.

