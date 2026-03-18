Bubba Gump Shrimp abre restaurante en Jacksonville Beach

JACKSONVILLE BEACH, Fla. — Bubba Gump Shrimp Co. ha abierto sus puertas en el 6 de Beach Boulevard, ocupando el antiguo local de Joe’s Crab Shack, que cerró el pasado 24 de enero.

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Tras varias semanas de transición, el restaurante ya recibe a sus comensales con una ambientación inspirada en la película *Forrest Gump* y un menú centrado en el camarón y los platos favoritos del mar.

Esta apertura marca el debut de Bubba Gump en Jacksonville Beach y amplía la presencia de la marca en Florida.

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