Comisión Forestal de Georgia utiliza tecnología infrarroja en drones para rastrear puntos calientes

Dado que el incendio de la Carretera 82 en el condado de Brantley ya está contenido en un 85%, el enfoque principal de la Comisión Forestal de Georgia es trabajar para localizar los puntos calientes restantes mediante el uso de drones equipados con tecnología infrarroja.

“Detecta la firma térmica que emana del fuego en la zona, lo que nos permite visualizarla a través de la cámara, georreferenciarla en tiempo real y ubicarla en un mapa para obtener las coordenadas exactas del punto caliente, de modo que podamos transmitirlas a nuestros bomberos”, explicó Matthew Marizek, de la Comisión Forestal de Georgia.

Marizek es piloto de Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS, por sus siglas en inglés) en la GFC. Señala que todavía siguen surgiendo numerosos puntos calientes dentro del perímetro del incendio de la Carretera 82.

“Quedan cientos de puntos calientes a lo largo de la línea de contención del incendio, pero estamos trabajando para sofocarlos”, afirmó Marizek.

“Hay algunos situados muy al interior de la zona que no representan una amenaza para nuestras líneas de defensa; estos seguirán ardiendo durante un tiempo considerable debido a la sequía actual”, comentó Drew Mickolay, Oficial de Información Pública del Equipo de Gestión de Incidentes del Área Sur N.º 1.

Mickolay indica que, a pesar de que el incendio ya está contenido en un 85%, aún queda trabajo por hacer.

“Estamos trabajando con diligencia, desplegando cuadrillas y maquinaria en la zona para extinguir esos últimos puntos calientes; no obstante, todavía nos aguarda trabajo en el futuro”, señaló Mickolay.

Las autoridades informan que, si bien el incendio aún conserva una gran carga térmica, muchos de esos puntos calientes se encuentran en fase de combustión lenta (ardiendo sin llama) y no representan ningún peligro inmediato.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.