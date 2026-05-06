Comunidad restaura monumento vandalizado de víctimas del tiroteo en Dollar General

JACKSONVILLE, Fla. — Un monumento conmemorativo situado a las afueras del Dollar General en Kings Road, que rinde homenaje a las tres víctimas del tiroteo que fueron abatidas dentro de la tienda en agosto de 2023, ha sido restaurado tras haber sufrido daños.

Ahora, nuevas piedras, flores, pequeñas estatuas y fotografías de las víctimas adornan el espacio frente a la tienda.

Mary Malcom, quien asumió la responsabilidad de este proyecto, relata que transita por Kings Road a diario para ir a trabajar. Tras ver los daños durante un tiempo considerable, decidió restaurar el monumento con la ayuda de su esposo, sus hijos y varios miembros de la comunidad.

“Volvía a ir al trabajo y veía que las cosas seguían allí fuera; que aún no se había limpiado nada. No podía pasar ni un día más viendo los objetos tirados en el suelo de esa manera”, comentó Malcom.

No obstante, Malcom aclara que la iniciativa tiene menos que ver con ella misma.

“Está bien salir de nuestra zona de confort y ayudar a los demás, aunque no sean de nuestra familia. Porque si se tratara de mi propia familia, yo querría que alguien hiciera lo mismo por mí”, afirmó Malcom.

Ju’Coby Pittman, concejala del Distrito 10 de Jacksonville, señala que esta es la primera vez que el monumento conmemorativo sufre algún tipo de incidente. Para ella, la sola idea de que hubiera sido dañado resultó desgarradora.

“Desfigurar las fotografías de personas que, a su vez, tenían sus propias familias, constituye una falta de respeto absoluta. Como comunidad, no vamos a tolerar este tipo de actos. Y quienquiera que haya hecho esto, sea cual sea su motivo, debe saber que es algo inaceptable”, declaró Pittman.

Asimismo, anunció que, en un futuro cercano, tienen planes para ampliar este monumento. Esta iniciativa se suma a la próxima inauguración de un parque conmemorativo situado a solo unos minutos de distancia.

“El próximo año tenemos preparada una iniciativa muy especial: un elemento conmemorativo permanente que se instalará frente al Dollar General. De este modo, queremos asegurarnos de que nuestra comunidad nunca olvide este acto de odio que tuvo lugar en el Distrito 10 y en Kings Road”, explicó Pittman.

En cuanto a Malcom y su familia, confían en que la comunidad se encargue de cuidar este espacio destinado a honrar la memoria de las víctimas.

“Se supone que debemos cuidarnos los unos a los otros. Si no podemos confiar en nosotros mismos ni en quienes nos rodean, ¿en qué podemos confiar entonces?“, reflexionó Carl-Evans Augustin, esposo de Malcom. Action News Jax contactó al JSO para preguntar si esto fue reportado como un acto de vandalismo. Un portavoz afirma que no recibieron ningún reporte.

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