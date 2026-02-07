Curso gratis de CPR en Nassau County

NASSAU COUNTY, Fla. — La Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Nassau y el Cuerpo de Reserva Médica del Condado de Nassau ofrecerán un curso gratuito de reanimación cardiopulmonar (RCP) solo con las manos la próxima semana para que los residentes aprendan técnicas que pueden salvar vidas.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

El curso se llevará a cabo el 12 de febrero a las 10:00 a. m. en el Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Nassau, ubicado en 77150 Citizens Circle en Yulee.

Los organizadores informan que no se requiere inscripción previa.

Según las autoridades, más de 350,000 personas en Estados Unidos sufren un paro cardíaco repentino cada año y menos del 10% sobrevive. Afirman que la RCP inmediata puede mejorar significativamente las tasas de supervivencia.

El curso se centrará en la enseñanza de técnicas de RCP solo con las manos, diseñadas para que los transeúntes puedan actuar rápidamente durante emergencias cardíacas.

Puede encontrar más información sobre este y otros eventos de capacitación y divulgación en onenassau.com.

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.