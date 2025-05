Decenas de personas protestan por la detención de tres asistentes a la reunión del consejo

JACKSONVILLE, Fla. — Manifestantes se solidarizan con las tres personas arrestadas durante la reunión del consejo municipal del martes por la noche.

Action News Jax estuvo en la Oficina del Sheriff de Jacksonville el miércoles mientras docenas de personas esperaban la liberación de dos de los tres arrestados.

Leah Grady ya había sido liberada cuando los manifestantes se congregaron el miércoles.

“En pocas palabras, fue una tontería que me arrestaran, por eso,” dijo Grady. “Pero lo que esto hizo fue exponer la contradicción en ese momento: los electores intentaban hacerse oír y nuestros funcionarios electos no solo los ignoraban, sino que los expulsaban de una reunión pública.”

La policía dijo que ella era una de las tres personas que negaron a abandonar la sala del consejo cuando se les ordenó.

En un video se puede ver el momento en que los policias de Jacksonville detuvieron a uno de los otros, Conor Cauley, para sacarlo de un asiento.

El Sheriff de Jacksonville, T.K. Waters, defendió la forma en que sus oficiales manejaron la situación.

“Cuando el oficial llegó, hizo contacto con la persona que iba a expulsar,” dijo el Sheriff Waters. “Creo que el joven se interpuso en su camino y luego le quitó la mano de encima. Y cuando haces eso, el oficial de policía no te va a permitir hacer nada más.”

La Oficina del Sheriff del Condado arrestó a Cauley por resistencia violenta, pero tras revisar el video del incidente, un juez no encontró causa probable para dicho cargo.

Sin embargo, la policía afirmó haberle encontrado un cuchillo y enfrenta cargos por portar un arma oculta. Sus abogados afirmaron que se trataba de una navaja, que según la ley estatal no se considera un arma. El Sheriff no está de acuerdo con esto.

La alcaldesa Donna Deegan anunció que realizará una revisión completa de seguridad en el ayuntamiento para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

