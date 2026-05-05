Policía arresta a empleada de guardería en Lake City por abuso infantil

LAKE CITY, Fla. — Una trabajadora de una guardería en Lake City fue arrestada después de que la policía informara que se encontró a un niño inconsciente en un centro de cuidado infantil local.

Agentes del Departamento de Policía de Lake City llegaron a Wee Care Too, en Northwest Gwen Lake Avenue, el 20 de abril tras recibir una llamada sobre un bebé que no respondía a estímulos.

Los equipos de emergencia trasladaron de urgencia al niño al hospital para recibir tratamiento.

Los detectives afirman que su investigación, la cual incluyó entrevistas y la revisión de videos de seguridad, reveló que Alyssa Thompson, de 30 años y empleada de Wee Care Too, abusó del niño, causándole lesiones graves.

Thompson fue arrestada y enfrenta un cargo por abuso infantil agravado.

La guardería ha despedido a la empleada y está colaborando con los investigadores, según informó la policía.

La policía de Lake City señaló que el caso continúa bajo investigación.

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