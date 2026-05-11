Empleado muere tras accidente en astillero de BAE Systems en Jacksonville

JACKSONVILLE, Fla. — BAE Systems confirmó a Action News Jax que, el sábado, un empleado falleció en un accidente mientras realizaba labores de mantenimiento en maquinaria pesada en sus instalaciones de Jacksonville.

El astillero de BAE Systems está situado en Hecksher Drive.

Un portavoz de la compañía informó que el empleado se encontraba realizando el mantenimiento de un transportador modular autopropulsado cuando se vio involucrado en un accidente mortal.

La empresa declaró que está investigando la causa del accidente y expresó que sus “más profundas condolencias están con la familia, los seres queridos y los compañeros de trabajo del empleado”.

Lea a continuación el comunicado completo de BAE Systems:

“El sábado 9 de mayo, uno de nuestros empleados en nuestro astillero de Jacksonville se vio involucrado en un accidente mortal mientras realizaba el mantenimiento de un transportador modular autopropulsado (SPMT). Nuestras más profundas condolencias están con la familia, los seres queridos y los compañeros de trabajo del empleado. La seguridad de nuestros empleados sigue siendo nuestra máxima prioridad. Continuaremos investigando la causa de este trágico accidente”.

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